Albert Heijn haalt Anne Frank-servies uit schappen na felle kritiek

Albert Heijn stopt met de verkoop van een kom met daarop de beeltenis van Anne Frank. De tekening moest volgens serviesmerk Blond Amsterdam ‘een positieve herinnering zijn aan Hollandse helden’, maar viel vanwege de vrolijke stijl en het gebrek aan context volkomen verkeerd op sociale media, bij de Anne Frank Stichting en bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi).

Het servies is onderdeel van een supermarktactie. Maandagmiddag meldde Blond Amsterdam dat Albert Heijn de resterende kommen uit het schap zal verwijderen. Ook haalde het serviesmerk de productinformatie van haar eigen website. “Helaas komt het niet bij iedereen over op de manier die wij voor ogen hadden", schrijft Blond Amsterdam in een statement. “Wij vinden dit erg vervelend en zijn hiervan geschrokken.”

Rode blosjes

De kom is een serviesstuk uit de serie Hollands Glorie. Op de betreffende kom staan ogenschijnlijk onschuldige afbeeldingen van typisch Hollandse voorwerpen, zoals schaatsen, een vlaflip en hagelslag. Maar tussen al die afbeeldingen in staat ook een tekening van een vrolijk lachende Anne Frank. Op de afbeelding - in de kenmerkende pasteltinten van het merk – heeft Anne Frank rode blosjes en het dagboek stevig tussen haar armen geklemd.

“Ik ben met stomheid geslagen", zei Aron Vrieler, woordvoerder het Cidi, vlak voordat bekend werd dat Blond Amsterdam het product uit de collectie ging halen. “Het is vast niet haatdragend bedoeld, maar dit is een totaal ongepaste afbeelding voor op een serviesstuk. Je moet er niet aan denken dat een nabestaande zo'n kom koopt en dan per ongeluk met deze afbeelding wordt geconfronteerd, met Anne Frank in zo'n jolige context.” Het is volgens Vrieler ook pijnlijk dat de beeltenis van Anne Frank uitgerekend wordt gebruikt in een productlijn met als titel Hollands Glorie. “Als Anne Frank ergens niet voor staat, dan is het wel Hollands glorie. Ze staat juist voor een beschamend deel van de Nederlandse en Europese geschiedenis, dat is echt niet iets om trots op te zijn.”

Ook de Anne Frank Stichting was duidelijk: “We realiseren ons dat initiatieven als deze veelal met goede bedoelingen gebeuren. Echter, het getuigt van weinig historisch besef en van weinig inlevingsvermogen voor diegenen die de gevolgen van de Jodenvervolging aan den lijve ondervonden hebben.”

Gebrek aan context wreekt zich

Ook het ontbreken van context wreekt zich hier, voegt Kees Ribbens toe. Hij is senior onderzoeker bij het Niod, het Nederlands instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies. “Het is duidelijk dat de producent te weinig moeite heeft genomen om ervoor te zorgen dat de afbeelding hier tot zijn recht komt. Zou je Anne Frank nog niet kennen, dan verwacht je een vrolijk verhaal. Je ziet immers een meisje met een vrolijk snoetje. Terwijl haar levensverhaal natuurlijk dieptragisch is. Dit slaat de plank volledig mis.”

Blond Amsterdam zegt de opbrengsten van de servieslijn ‘volledig te doneren’ aan een nader te bepalen goed doel. Ook kunnen consumenten hun reeds aangeschafte kom met Anne Frank kosteloos ruilen of retourneren.

