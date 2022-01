Al jaren volgt zij Tata Steel: ‘Iedereen met gezond verstand ziet dat het niet klopt’

“Het is duidelijk dat de metingen van emissies van kankerverwekkende stoffen door Tata en de controle daarop door de provincie niet deugt”, zegt Linda Valent, lid van de dorpsraad Wijk aan Zee.

“Het bedrijf en de provincie hebben allerlei verbeterplannen. Hoe kunnen wij als inwoners van de dorpen rond de staalfabriek erop vertrouwen dat er ook echt iets verandert als de cijfers die zij verstrekken niet in orde zijn? Iedereen met gezond verstand ziet dat het niet klopt. Iedere keer komt er weer een puzzelstukje bij waardoor zichtbaar is dat Tata in IJmuiden gezondheidsschade veroorzaakt bij mensen in de omgeving.”

Het RIVM concludeerde vrijdag dat de hoeveelheid schadelijke stoffen die Tata meldt in het milieujaarverslag en in de emissieregistratie niet overeenkomt met de hoeveelheid die in de omgeving wordt gemeten. Het bevestigt het vermoeden van de omwonenden. Er worden 1000 keer zoveel paks (een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen) aangetroffen dan opgegeven, een factor 50 keer meer koper en lood komt zes keer vaker voor dan geregistreerd.

Goede bedoelingen

Valent volgt Tata al jaren. Het fabrieksterrein is nog geen kilometer van haar woonhuis verwijderd. Als vertegenwoordiger van omwonenden zat zij in de ‘klankbordgroep’ van het RIVM-onderzoek. “Tata wil een groene staalproducent worden. Zij hebben een ‘roadmap’ die moet leiden tot minder emissie. Ik kijk daar nu met andere ogen naar. Er zitten bij Tata mensen met oprecht goede bedoelingen, maar als de cijfers over de daadwerkelijke uitstoot niet kloppen, weet je niet zeker of al die plannen helpen.”

Tata kondigde investeringen aan in de walserij, waar staalrollen op de juiste breedte en dikte worden gewalst. Dat moet de uitstoot van paks met de helft verminderen. “Mooi verhaal, maar klopt dat wel?”, zegt Valent. In de literatuur is bekend dat bij een ander onderdeel, de cokesfabriek, veel paks vrijkomen en dat staat ook in het RIVM-rapport. Cokes is een bewerking van steenkool en wordt gebruikt om van ijzererts ruw staal te produceren. Valent: “Daar zit het grote probleem. Het lijkt erop dat Tata in zijn emissiecijfers uitgaat van de ideale situatie. Maar bij dagelijkse incidenten, zoals een te snelle afkoeling van cokes, komen er veel meer paks vrij. Wij weten ook dat de ovens waarin het proces plaatsheeft te vaak lekkende deuren hebben en de emissies die daarbij vrijkomen zitten niet in de cijfers.”

Andere toezichthouder

De Tweede Kamer praat woensdag over de toekomst van Tata. Valent vindt dat de politiek goed moet kijken naar een brief die Johan Vollenbroek van de milieuorganisatie Mob vrijdag naar de Kamerleden stuurde. Hij vroeg de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die toezicht houdt namens de provincie, weg te halen bij Tata en de omgevingsdienst van Rijnmond, DCMR, in te schakelen. Die heeft veel meer ervaring.

Valent: “Twee jaar geleden trad al een gedeputeerde af omdat hij geen vertrouwen had in de eigen omgevingsdienst. Er kwam namelijk aan het licht dat een onderdeel van Tata, de sinterfabriek, vijftien jaar lang te veel grof stof heeft uitgestoten. Door dit rapport is er weer minder vertrouwen. Het is logisch dat een bedrijf zelf emissies meet, maar je moet het goed controleren en kunt ze niet op hun blauwe ogen geloven. Als de controleurs zelf zouden meten, was mogelijk al eerder aan het licht gekomen dat Tata waarschijnlijk structureel lager rapporteert dan de werkelijke uitstoot.”

