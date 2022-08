Al jaren in de Groningse aardbevingsellende: ‘Ik geloof niet meer in goede bedoelingen’

De aardbeving in Huizinge in 2012 en de aardbevingen erna rukten hun huis uit zijn verband, met als klap op de vuurpijl vijf scheuren in hun fundering na de zware beving in Zeerijp in 2018. Die zetten elk nieuw herstel van de scheuren in de muren op losse schroeven. Het zijn scheuren in het fundament van hun bestaan.

Ruim anderhalf jaar geleden vertelde Braamhorst in Trouw dat ze toen al bijna drie jaar streed voor de erkenning van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) dat de scheur het gevolg is van de gaswinning en dus vergoed moet worden. Een bedrag van om en nabij de ton. “De status was toen dat we een tweede bezichtiging van onze scheur in het fundament wilden afdwingen, omdat de rapporten op basis van die eerste bezichtiging stelden dat het geen aardbevingsschade kon zijn.”

De zoveelste teleurstelling

Sindsdien is het stel niets opgeschoten. Integendeel: ze zijn alleen maar dieper in de problemen geraakt. Na een hoorzitting kwam die tweede ‘opname’ er, maar die mondde uit in een nare ervaring. “Het vond plaats in een sfeer van wantrouwen. En het rapport repte in één alinea vijf keer van ‘geringe scheuren’ en drie keer stond er dat er geen aanwijzing was van schade aan de fundering. Terwijl we samen naar die scheuren hebben staan kijken!”

De zoveelste teleurstelling dus. “Dat is ook wat hoop in dit dossier voor ons is geworden: uitgestelde teleurstelling” verzucht Braamhorst. Het stel is daarom naar de rechter gestapt, die zich op 11 oktober over de zaak buigt.

Goede bedoeling van overheid?

Zij heeft weleens gehoord van het ‘Interventieteam vastgelopen gevallen’. “Misschien dat ik me daar wel meld, als ook de rechter ons geen gelijk geeft. Maar ik deel niet het optimisme dat die instanties het beste met ons voorhebben. Die menselijke maat is bullshit. Die goede bedoelingen van de instanties, die blijken nergens uit.”

Verhoren over cruciale periode Na een zomerstop gaat de parlementaire enquête deze week direct de diepte in, door in te zoomen op periode rond 2012. Dat was het jaar van de grote beving bij Huizinge. Waarom is er destijds niet geluisterd naar de toezichthouder die dringend adviseerde de gaswinning te minderen? Welke krachten speelden daarbij een rol? Dinsdag komt de toenmalig toezichthouder van het SodM, Jan de Jong, naar de enquêtezaal, woensdag de voormalige topman van de Nam Bart van de Leemput en donderdag oud-minister van economische zaken Maxime Verhagen. Vorige week kreeg de enquêtecommissie een teleurstelling te verwerken: Joost van Roost, de man die destijds ExxonMobil in Nederland leidde, weigert een verhoor. Dat mag hij, omdat Van Roost Belgisch staatsburger is.

