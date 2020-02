Akkoord over aanpak asbestdaken op losse schroeven

De verwijdering van asbestdaken loopt weer vertraging op. Het kabinet wil onder aanvoering van minister Stientje van Veldhoven (wonen en milieu) afrekenen met de kankerverwekkende vezels in bestaande daken. Maar belangrijke gesprekspartners van de minister weigeren een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Dat blijkt uit een inventarisatie van Trouw en wordt bevestigd door het ministerie. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), boerenorganisatie LTO, woningcorporatiekoepel Aedes, de Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen wijzen een versnelde aanpak van asbestdaken voorlopig af.

Weinig terecht

Zonder steun van de woning- en huiseigenaren komt er van een versnelde vervanging van asbestdaken weinig terecht. De belangenorganisaties zijn het er over eens dat asbestdaken moeten worden opgeruimd, maar stellen dat de minister ze hierbij onvoldoende (financieel) helpt. De enige handreiking van de minister is een nieuw op te richten fonds waar woning- en dakeigenaren tijdelijk geld kunnen lenen om hun dak te saneren en te vervangen. Maar onder welke condities zo’n lening verstrekt wordt is onduidelijk. De belangengroepen stellen dat zo’n fonds met de huidige lage rente amper een handreiking kan worden genoemd.

De belangenorganisaties voelen zich in hun kritiek gesteund door de Eerste Kamer. De senaat verwierp vorig jaar juni een wettelijk verbod op asbestdaken, dat uiterlijk per 2028 van kracht zou worden. Het was een pijnlijke nederlaag voor minister Van Veldhoven – toen nog staatssecretaris. Over het verbod werd bijna tien jaar gesproken, nadat de Gezondheidsraad in 2010 had geconcludeerd dat asbest gevaarlijker is dan voorheen gedacht.

Onder meer coalitiepartners VVD en CDA wezen het verbod af omdat ze twijfelen over de haalbaarheid en betaalbaarheid van een asbestdakenverbod. Vele tientallen miljoenen vierkante meters dak gemaakt van het sinds 1993 verboden asbestcement moeten nog vervangen worden. De rekening van die sanering zou volledig bij de woning- of dakenbezitters terecht komen en dat vond een meerderheid van de Kamer buitenproportioneel.

‘Gedeeld draagvlak’

In oktober schreef minister Van Veldhoven in een brief aan de Kamer dat er onder alle betrokken partijen een gedeeld draagvlak was om zonder wettelijk verbod asbestdaken toch versneld te verwijderen. Maar als die samenwerkingsverklaring volgende week officieel wordt ondertekend, ontbreken de handtekeningen van alle woning- en dakeigenaren, die uiteindelijk de klus moeten klaren. Alleen een aantal ‘koplopers’, waaronder provincies en gemeenten die bekend zijn met de asbestproblematiek en de bouw- en asbestverwijderingsbranche die financieel gebaat zijn bij een versnelde aanpak zetten op 2 maart hun handtekening onder de samenwerking.

De brancheorganisaties zijn kritisch op de minister. LTO-bestuurder Alfred Jansen (veiligheid en pacht) noemt het ‘heel apart’ dat LTO niet is geraadpleegd bij het opstellen van de samenwerkingsverklaring, terwijl in de agrarische sector de grootste opgave ligt voor het saneren van asbestdaken.

De VNG, LTO, Aedes en de VEH stellen afzonderlijk van elkaar dat het in de nieuwe aanpak van het ministerie ontbreekt aan visie. Er is geen ruimte voor innovatie en goedkopere technieken in de asbestbestverwijderingsbranche. Die innovatie wordt volgens de belangenorganisaties tegengehouden door de branche zelf.

‘Niets nieuws geregeld’

De VEH (800.000 leden) is glashelder. “Dit convenant ondertekenen we niet. We willen niet dat de minister deze overeenkomst met hoofdzakelijk op het asbestdossier actieve provincies en gemeenten gebruikt als excuus en straks zegt dat het probleem is opgelost. Wat ons betreft is er niets nieuws geregeld.”

Rob Ekkers, oprichter van de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen sluit zich bij de VEH aan. “Het etiket ‘nieuw’ op dit huidige plan is misleidend en onjuist. Het zijn oude plannen die vorig jaar door de Eerste Kamer werden verworpen.”

De minister kon nog niet inhoudelijk reageren, een woordvoerder zegt dat het ministerie graag in gesprek blijft met betrokken partijen.

Lees ook:

Nederlandse asbestslachtoffers eisen strafvervolging voor ‘doodslag op industriële schaal’

Ondanks stapels bewijs dat asbest levensgevaarlijk is, bleef het Nederlandse bedrijf Eternit het jarenlang produceren. Nabestaanden van acht asbestdoden hebben aangifte gedaan bij het Openbaar ministerie. Zij spreken van ‘doodslag op industriële schaal’.

Zo kon Eternit tientallen jaren zijn gang gaan met asbest

De raadsman van asbestslachtoffers beschuldigt fabrikant Eternit van doodslag ‘op industriële schaal’. Nu er aangifte is gedaan, moet justitie beslissen of de bedrijfsactiviteiten strafbaar zijn.