AIVD: ‘Jasje-dasje-rechts-extremisme’ in opkomst

In die radicalisering schuilt gevaar. Hoewel de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) verwacht dat maar een kleine minderheid van aanhangers van deze groepen zelf tot geweld overgaat, is niet goed te voorspellen wie die stap zal maken.

Bovendien is er ook een sluipender gevaar, schrijft de dienst in het jaarverslag 2021: het vertrouwen in de democratische rechtsorde wordt langzaam ondermijnd, en meer mensen keren de maatschappij de rug toe.

De AIVD constateert dat rechts-extremisten actief aanhang proberen te werven onder anti-overheidsactivisten, die de afgelopen jaren vooral hun onvrede uitten over de coronamaatregelen. De twee groepen vinden elkaar in complottheorieën. Hun ideeën zijn vermengd geraakt en grenzen tussen de twee verschillende groepen vervagen.

Skinheads van weleer dragen nu jasje-dasje

Opvallend is dat de veiligheidsdienst stelt dat aanhangers van het rechts-extremisme er bewust voor kiezen om dat niet te opvallend uit te dragen. De skinheads van weleer, met legerkisten en tattoos, dragen nu jasje-dasje. ‘Ze lijken van het verleden te hebben geleerd dat publiekelijk agressief optreden potentiële aanhang vaker afstoot dan aantrekt’, schrijft de AIVD in het jaarverslag. Haat wordt vooral online gedeeld. En hoewel aanhangers publiekelijk afstand nemen van het gebruik van geweld, vinden veel extremisten het wel degelijk een gerechtvaardigd middel om hun doel te bereiken.

Over de anti-overheidsactivisten schrijft de AIVD dat het extremisme binnen die groep in 2021 een vlucht heeft genomen. Dat uit zich bijvoorbeeld in een toename in bedreigingen van politici, wetenschappers en journalisten. Soms leek er ook echt het voornemen te bestaan de dreigementen uit te voeren. Afgelopen jaar belandden tussen de vijf en tien anti-overheidsextremisten in de cel, van wie één op de terrorismeafdeling. Eerder kwam dat niet of nauwelijks voor, constateert de veiligheidsdienst.

Naast dreigingen in eigen land gaat het jaarverslag ook in op gevaren uit het buitenland. Zo staan Nederlandse burgers, bedrijven en overheden continu bloot aan het risico van digitale aanvallen uit andere landen, aldus de AIVD. Vooral Rusland en China zijn actief, gevolgd door Noord-Korea en Iran. Deze landen hebben duizenden hackers in dienst om te spioneren, saboteren en kennis te stelen.

Lees ook :

Jonge rechts-extremisten die uit zijn op een rassenoorlog

Een nieuwe generatie rechts-extremisten komt online met het zogeheten accelerationisme in aanraking, waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.