Airborne Museum opent de deuren weer na emotioneel en financieel drama

De hoogbejaarde Britse veteranen en hun familie waren al ingecheckt in hun hotel, de galajurk van directeur-bestuurder Sarah Heijse hing klaar. Maar net toen op 14 maart de heropening van het Airborne Mu­seum op het programma stond, ging Nederland op slot. En dat terwijl het een van de drukste pe­riodes ooit had moeten worden voor het museum in Villa Hartenstein in Oosterbeek, dat zich richt op Operatie Market Garden en de Slag om Arnhem. Er werd al jarenlang verbouwd, vijf maanden was het mu­seum gesloten. Met de viering van 75 jaar vrijheid voor de deur zouden er extra veel bezoekers komen. Noodgedwongen bleef het oorverdovend stil. Heijse. “Ik ben hier een paar weken niet geweest. Het was te pijnlijk, de tranen bleven komen.”

Annuleringen van buitenlandse bezoekers

Behalve emotioneel bleek het ook financieel een ramp. Heijse: “Een dag nadat bekend werd dat Nederland op slot ging, kregen we 25.000 annuleringen van buitenlandse bezoekers en tours.” Tonnen omzet vielen weg, terwijl een deel van de rekeningen van de verbouwing nog moest worden betaald. Het mu­seum ontvangt amper subsidie, vrijwel alle inkomsten komen uit de kaartverkoop.

Eind april deed Heijse een emotionele video-oproep om het Airborne Museum te redden. Een financiële bijdrage, noodzakelijk om overeind te blijven. “In een paar weken ontvingen we 50.000 euro, ook uit het buitenland en via fondsen. Leveranciers gaven uitstel van betaling. En de Arnhemse gemeenteraad laat ons niet vallen”, vertelt Heijse zichtbaar opgelucht. Maar dit jaar is verloren. Het Airborne Museum verwachtte door de verbouwing al wat minder bezoekers, zo’n 100.000 dit jaar. Daar blijft nu hooguit een kwart van over.

Blijven herdenken

En nu volgt maandag alsnog de heropening. Heijse zelf vertrekt per 1 september, een keuze die ze al had gemaakt. “Ik laat het museum in vertrouwen achter, klaar voor de toekomst. De Slag om Arnhem is zo verweven met de identiteit van deze omgeving. De urgentie om de geschiedenis niet te vergeten en te blijven herdenken is groot.”

In het museum is onder meer een kindertentoonstelling met escaperooms rond de beroemde roman ‘Waterschapsheuvel’ van Richard Adams. De schrijver was bij de Slag om Arnhem en heeft zijn boek over de strijd voor vrijheid van de konijnenkolonie geïnspireerd op die periode. In het museum zijn special effects en nieuwe technieken die de verhalen dichterbij brengen. Heijse: “Het maakt indruk, zonder dat het een pretpark is. De oorlog was immers geen feest.”

Villa Hartenstein Het Airborne Museum is niet bij toeval gevestigd in Villa Hartenstein. Het is een indrukwekkend pand, met een nog indrukwekkender verleden. Ooit was het lommerrijke Oosterbeek een verzameling van luxe buitenplaatsen voor rijke families uit het westen, zo ook Villa Hartenstein. In de Tweede Wereldoorlog werd Hartenstein het hoofdkwartier van de Britse luchtlandingstroepen. Tijdens de Slag om Arnhem werd in de omgeving hevig gevochten, maar Hartenstein bleef overeind. De villa is in oude luister hersteld en de geschiedenis is nu het vertrekpunt van het museum.

