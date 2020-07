Ahmed Bouchallikht (41) vecht al jaren tegen de harde aanpak van de fiscus: ‘Ik ben geen fraudeur’

Kunt u bewijzen dat u door de Belastingdienst bent aangemerkt als fraudeur?

“Nee, dat kan ik nog niet. Maar op alle recente brieven die ik van de Belastingdienst heb gekregen staat het nummer 1043. Uit onderzoek van Trouw en ‘RTL Nieuws’ blijkt nu dat via het geheime ‘project 1043’ tienduizenden mensen bij hun aangifte inkomstenbelasting te maken hebben gehad met de harde fraudeaanpak van de fiscus. Ik heb alle reden om te vermoeden dat ik daarbij hoor.”

Waar komen die vermoedens vandaan?

“In december 2013 kreeg ik een vraag over de kinderopvangtoeslag die ik voor mijn oudste dochter had aangevraagd. Of ik context en uitleg kon geven over de informatie die ik destijds had aangeleverd. Dat heb ik gedaan, maar dat was niet genoeg. Ik heb gevraagd naar wat ze dan nog van me nodig hadden, maar dat konden ze me niet vertellen. Ik heb van alles naar ze opgestuurd: bankafschriften, jaaropgaven en gegevens van mijn dochter. Achteraf gezien was dat niet slim.”

Waarom niet?

“De informatie was niet genoeg, maar ze gingen wel vragen stellen over privé-uitgaven die op die bankafschriften stonden. Ze wilden weten waarom ik een keer 200 euro had gepind. Ik dacht: pardon? Wat heeft dit te maken met de kinderopvangtoeslag? Ze zeiden dat ik antwoord moest geven, omdat ik anders het recht op kinderopvangtoeslag zou kunnen verliezen. Ik dacht: dat kunnen ze niet maken, maar ik heb alle ontvangen kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen.”

En toen?

“In 2014 stelden ze ineens vragen over mijn inkomstenbelasting vanaf 2011. Ze zeiden dat ik bepaalde inkomsten uit overig werk niet had mogen declareren. Ik tekende bezwaar aan en belde met een inspecteur van de Belastingdienst. Het zag ernaar uit dat ik mijn gelijk zou halen. Maar de uitspraak was niet wat ik verwacht had. Ik stapte naar de rechter en kreeg alsnog mijn gelijk. Ik hoefde niets meer terug te betalen. Nog geen jaar na die uitspraak kreeg ik precies dezelfde vragen over die overige inkomsten. Het is sindsdien niet opgehouden. Ze doen over alles moeilijk. Nu ben ik bezig met een bezwaar over dat mijn periodieke giften aan goede doelen niet zouden kloppen, terwijl ik met bankafschriften kan bewijzen dat het wel klopt.”

Vindt u het niet logisch dat de Belastingdienst controleert of belastingaangiftes wel kloppen?

“Dat is heel logisch. Maar de manier waarop is buitenproportioneel. Ze vragen me steeds om meer informatie, maar als ik daarover vragen stel worden die deels of helemaal niet beantwoord. Ik heb inmiddels voor 200 euro aan briefpapier naar de Belastingdienst opgestuurd. Ik accepteer dat ze mensen controleren, want er zijn fraudeurs en die moeten worden aangepakt. Maar het lijkt alsof ze niet stoppen tot ze een beerput vinden, ook als die er niet is.”

Wat hoopt u dat er gaat gebeuren?

“De manier waarop de Belastingdienst al jaren met mij omgaat heeft impact op mijn hele gezin. Ik ben niet altijd een leuke vader als ik weer bezig ben met een ingewikkeld bezwaarschrift schrijven. Als er blauwe brief op de mat valt, weet mijn vrouw ook dat ik daar de komende tijd weer druk mee ben. Soms lig ik 's nachts te piekeren over hoe ik een zin zo kan formuleren, dat ze het niet kunnen verdraaien in hun voordeel. Ik wil dat ze toegeven dat ze mij onterecht als een fraudeur zien. Daarna wil ik van de Belastingdienst maar één ding: excuses.”

