Agenten die racistische appjes stuurden zijn overgeplaatst

Harde woorden vlogen door de Rotterdamse gemeenteraad donderdagmiddag, uitgesproken door raadsleden die de messen hadden geslepen. Urenlang ging het over afzetten en wegsturen, en over zachte heelmeesters en stinkende wonden. Racisme, dat was het enige waar de raadsleden het donderdag over eens leken, moet absoluut uitgebannen worden in het Rotterdamse politiekorps. Maar hoe?

Aanzet tot het bij vlagen grimmige debat in de gemeenteraad waren de racistische appjes uit 2018 en 2019 van vijf politie-agenten van het bureau Marconiplein in Rotterdam-West. In een besloten appgroep spraken zij over ‘kutafrikanen’, ’kutvolk’ en ‘pauperallochtonen.’ ,,Weer een Turk minder”, appte een van hen ook, later ontkennend dat die zin over het doodgeschoten 16-jarige meisje Hümeyra zou zijn gegaan. Een mede-agent van Marokkaanse komaf stapte destijds uit de appgroep en toonde de gesprekken aan de politieleiding. Die leiding greep in, maar pas toen de appjes vorig jaar juli via berichtgeving in NRC uitlekten, verschenen ontstond er op grote schaal ophef. ,,Als dit gedrag bewezen wordt, dan is er voor deze mensen geen plek bij de Rotterdamse politie”, zei burgemeester Aboutaleb destijds fel.

Actievoerders hielden eind maart een stilstaand protest bij politiebureau Marconiplein tegen racisme bij de politie. BIJ1 Rotterdam en de linkse actiegroep Doorbraak eisen het ontslag van de vijf agenten die zich in appgroepen racistisch uitten. Beeld ANP

Niet ontslagen, maar overgeplaatst

Maar daar kwam hij later op terug, bleek ook in de gemeenteraad. De agenten van het basisteam in Delfshaven zijn niet ontslagen maar sinds maandag overgeplaatst, zo maakte de burgemeester bekend. Zij hebben berouw getoond en excuses gemaakt. “Hun excuses spelen een belangrijke rol”, zei Aboutaleb, die vertelde met de klokkenluider te hebben gesproken. Die had hem verteld niet te denken dat de agenten in kwestie ook echt racisten waren. Hun appjes kwamen volgens hem voort uit de spanningen die toen in het land speelden: de aanslag in de tram in Utrecht, bijvoorbeeld. Het zou bovendien gaan om politieagenten die hun werk al jaren goed deden. ,,Daarom gun ik deze mensen een tweede kans.’’

Vorige week nog trok een demonstratie enkele honderden betogers die het ontslag van de betrokken agenten eisten, maar Aboutaleb wil niet verder polariseren, zei hij. “Ik weiger fatsoenlijke dienders door de plee te trekken. Daar doe ik niet aan mee.’’

Motie van afkeuring

Met die veranderde koers namen de oppositiepartijen Nida en Denk geen genoegen. Zij dienden een motie van afkeuring in tegen Aboutaleb en de politieleiding. “Dit soort agenten heeft geen plek in de politieorganisatie”, stelde fractievoorzitter Stephan van Baale (Denk). “Ontslag is op zijn plek. Burgemeester Aboutaleb moet zijn eerdere uitspraak dat deze agenten niet hier kunnen functioneren, nu waarmaken. Normaal gesproken is hij nooit vies van een harde uitspraak, maar nu kiest hij voor de boterzachte aanpak. Dat doet wat met ons vertrouwen in de burgemeester als hoeder van de meest diverse stad van Nederland.”

Zo klonken er nog veel meer woorden van afschuw. “Racistische drek”, vond Ruud van der Velden, de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. “Afschuwelijk”, stelde woordvoerder Nadia Arsieni van D66. “Een teringzooi, in goed Rotterdams”, vond vice-fractievoorzitter Stephan Leeuwis van GroenLinks. De motie van afkeuring tegen Aboutaleb en de korpsleiding werd uiteindelijk niet aangenomen. Maar voor de burgemeester is de kous daar nog niet mee af: hij verzoekt het Nationale Politie de leiding te nemen in een onderzoek naar de wijze van bestrijding van racisme in het Rotterdamse politiekorps.

