Agent Gert Jan de Jonge ging knock-out door een klap op het achterhoofd: ‘Het voelt als falen’

Een uur heeft Gert Jan de Jonge ’s ochtends nodig. Zestig minuten waarin het miniemste geluid klinkt alsof een megafoon in zijn oren tettert. Laat zijn vrouw in dat tijdsbestek haar telefoonoplader vallen, dan is het of ze een hamer tegen zijn hoofd slingert. De politieagent prijst zich gelukkig met zijn vooruitgang: ligt hij een uur bewegingsloos tussen de lakens, dan is de rest van de dag te doen.

Ruim tien maanden zijn er verstreken sinds de politieagent van achteren buiten westen werd geslagen, nadat hij een verkeersopstopping in Rotterdam probeerde te beëindigen die door een trouwstoet werd veroorzaakt. Nog steeds heeft De Jonge na een lange dag last van hoofdpijn. “Alsof een te strakke badmuts de hele dag je hersenen samenknijpt”, omschrijft hij. Als direct gevolg van de mep draagt De Jonge tegenwoordig een bril. In zijn woonkamer liet hij een glazen schuifwand installeren om zijn drie kinderen wat speelruimte te gunnen.

De vuistslag op de Westzeedijk in het centrum van Rotterdam leidde vorig jaar tot een maatschappelijke discussie over overlast door trouwstoeten. Tegen verdachte Shahid B. is 18 maanden en tbs geëist. Vandaag doet de rechter uitspraak.

Feestgangers op daken, roekeloos rijgedrag

Op 30 augustus rijdt Gert Jan de Jonge door de Maastunnel in Rotterdam als zijn portofoon kraakt. De politieagent is onderweg naar het politiebureau in Capelle aan den IJssel. Hij heeft die dag een les voorbereid over de strandrellen van Hoek van Holland, waarbij hij in 2009 aanwezig was. Zijn dienst zit er bijna op.

Even verderop blokkeert een trouwstoet het verkeer, verneemt hij via de walkietalkie. Feestgangers zitten op daken van auto’s, roekeloos rijgedrag brengt andere weggebruikers in gevaar. Wie is beschikbaar?

Omdat niemand anders reageert, trapt De Jonge op het gaspedaal. Aan de noordkant van de Erasmusbrug is de trouwstoet niet te missen. Mannen in pak lopen over de drukke autoweg. Vrouwen zitten bovenop de auto’s. Uit speakers klinken oosterse ritmes. De Jonge stapt uit en stuurt de bruiloftsgasten weg. “Instappen, ga je feestje vieren”, is zijn boodschap. Met tegenzin luistert men. Bij het vertrek scheurt een witte Mercedes op centimeters langs zijn benen.

Zo’n provocatie pikt De Jonge niet. Hij stapt in, keert, en racet achter de Mercedes aan. Tot een achtervolging komt het niet, want tot zijn verbazing staat de trouwstoet een paar honderd meter verderop weer stil. De feestgangers blokkeren twee rijbanen. Een man met lange dreads in pak met kleurrijk Afrikaans motief is uit zijn Nissan gestapt, ziet De Jonge. Dit kan niet, denkt de agent. “Ik ga een stapel bekeuringen uitdelen”, meldt hij via de portofoon bij zijn collega’s.

Geen hulptroepen

Om hulptroepen vraagt hij niet. De situatie belooft hectisch te worden, maar dat is het in Rotterdam wel vaker. De politieman weet dankzij zijn zeventien dienstjaren hoe het is om klappen en knietjes te krijgen. Hij heeft al eens de keuze moeten maken een messentrekker neer te schieten. Van een beetje intimidatie schrikt De Jonge niet meer.

Aangekomen bij de Nissan vraagt hij om een rijbewijs. Dat krijgt hij niet. Dreigend komt de man met dreads vlak voor De Jonge te staan. Die maakt van het moment gebruik om zijn handboeien op diens pols te slaan - niet het metalen type uit de film, maar het soort waarbij een klein beetje druk een geboeide op de knieën brengt. De man met dreads geeft geen sjoege.

Nu begint De Jonge zich zorgen te maken. Via de portofoon op zijn schouder verzoekt hij om een extra wagen. Op het moment dat De Jonge de Nissanbestuurder slaat om hem achterover te trekken gebeurt het, volkomen onverwacht. Pijn voelt de agent niet, alleen de druk van een vuist op zijn achterhoofd. Het wordt donker.

Enkel een stijve nek

Als Gert Jan de Jonge van het gras opstaat voelt hij zich topfit. Voor zijn gevoel is hij nog geen tel bewusteloos geweest, maar de wegscheurende auto’s van de trouwstoet duiden op een langer tijdverlies. Hij noteert de nummerborden van de vluchtende bruiloftsgasten en wacht op zijn collega’s. De ambulance waar die op aandringen, houdt hij in eerste instantie af. Hij heeft enkel last van een stijve nek.

Pas twee dagen later beseft De Jonge dat er meer aan de hand is. Met zijn familie zit hij in de kerk voor zijn eerste dienst als ouderling. “Niet iets waarbij je eerder weg kunt.” De politieagent heeft grote moeite zich te concentreren. De woorden van de dominee komen keihard binnen, maar wat de voorganger zegt begrijpt hij niet. Halverwege vlucht de kersverse ouderling het kerkgebouw uit.

Inmiddels weet De Jonge dat hij last heeft van het postcommotioneel syndroom, een hersenschudding met complicaties. Eindeloos kan dat duren. Het vervelendst is dat zijn oren lange tijd niet meer in staat zijn achtergrondgeluid te onderscheiden. In de eerste maanden is het alsof iedere auto die zijn twee-onder-een-kap passeert, door de woonkamer scheurt.

Zijn nieuwe functie bij de politie in Pijnacker-Nootdorp kan de politieagent voorlopig slechts deels uitvoeren. Lange gesprekken mijdt hij, net als intensieve dagen. Zijn de kinderen rumoerig, dat laat hij zijn vrouw tijdens de avondmaaltijd alleen. “Het voelt als falen. Mijn vader werkt weer na een openhartoperatie, maar ik ben na één klap uitgeschakeld.”

Lees ook

Agent steeds vaker mikpunt van geweld

Fysiek en verbaal geweld tegen politiemensen is vorig jaar meer voorgekomen dan in 2017, blijkt uit nieuwe cijfers van de politie zelf. Het gaat om een stijging van 11 procent. Vooral bij ongeplande aanhoudingen, in het uitgaansleven en in het verkeer kreeg de politie het vaker hard te verduren.