Afvalsector waarschuwt: importplafond is geen oplossing voor het overschot aan afval

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven stelt een tijdelijk verbod in op het invoeren van buitenlands afval. Dat verbod geldt echter alleen voor nieuwe contracten, en niet voor bestaande. Daardoor biedt de maatregel nu geen oplossing voor het overschot waarmee Nederland kampt, zegt de Vereniging Afvalbedrijven.

De afvalbedrijven hadden gehoopt op een maatregel die per direct de stroom afval vanuit vooral Groot-Brittannië zou inperken. Zo’n verbod kan het kabinet wettelijk gezien niet doorvoeren, laat een woordvoerder van de staatssecretaris weten. De overheid mag zich simpelweg niet zomaar bemoeien met commerciële afspraken.

Nederlandse afvalbedrijven verbranden jaarlijks een kleine twee miljoen ton buitenlands afval. Zo werken alle ovens in Nederland 24 uur per dag, zeven dagen per week, dat levert de meeste energie op. Vanwege technische problemen bij het AEB, de grootste afvalverbrander van Nederland, is er sinds juli een groot overschot aan brandbaar afval. Afvalbedrijven kunnen Britse contracten wel verscheuren, maar dat kost veel geld. Geld dat het AEB niet heeft.

Nu het kabinet niet verder kan helpen, richten de afvalbedrijven hun pijlen op de gemeente Amsterdam. De stad bezit honderd procent van de aandelen van AEB. “Amsterdam moet zijn verantwoordelijkheid nemen, nu draait de sector op voor een Amsterdams probleem”, zegt een woordvoerder van de Vereniging Afvalbedrijven. Maar de gemeente voelt zich niet aangesproken. Het plotselinge gebrek aan verbrandingscapaciteit is een nationale kwestie, aldus het gemeentebestuur dat zegt blij te zijn met het importplafond. Wel zegde Amsterdam samen met vier banken voor 16 miljoen euro steun toe aan AEB.

De Vereniging Afvalbedrijven stelt dat als er binnen tien dagen geen oplossing of meer geld komt, er volgende week op sommige plaatsen geen afval meer wordt ingezameld. Waar het vuil blijft liggen, zeggen de afvalbedrijven niet, maar een woordvoerder bevestigt dat de kans het grootst is dat de regio Amsterdam dan wordt getroffen.

Al eerder waarschuwde de Vereniging Afvalbedrijven voor afval dat op straat blijft liggen. Sinds die eerste waarschuwing werden tijdelijke oplossingen gepresenteerd zoals het storten van 16.000 ton afval in Noord-Holland en Flevoland. Ondertussen wordt er gezocht naar een derde plek waar afval de vuilnisbelt op kan.

Het storten van afval is tegen de zin van het kabinet, dat storten enkel als allerlaatste redmiddel ziet om te voorkomen dat afval daadwerkelijk op straat komt te liggen. Storten is 25 keer slechter voor het milieu dan verbranden. Staatssecretaris Van Veldhoven: “Afvalbeleid is een verantwoordelijkheid van gemeenten, maar de problemen bij het AEB laten zien, dat ook een lokale crisis landelijk tot zorgen kan leiden.”

