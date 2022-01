Afvallen als goed voornemen? Pas op voor schadelijke dieetcultuur, zeggen deze feministen

Het is de week na oud en nieuw en dat betekent dat veel mensen (lees: vrouwen) hun goede voornemen om af te vallen in de praktijk brengen. Maar de dieetcultuur van steeds maar dunner staat onder grote maatschappelijke druk. Hoe houdbaar is lijnen nog?

Aan je instagramfeed kan je wel zien dat het het begin van het jaar is, verzucht Marie Lotte Hagen, een van de hosts van de feministische podcast Damn, honey. “Het is echt de ene na de andere reclame voor afvalmethodes, zoals Weight Watchers en Noom. Alles is er op gericht dat je nú echt dunner moet worden.”

Dat streven naar dun-dunner-dunst is deel van de dieetcultuur, legt ze samen met haar co-host Nydia van Voorthuizen uit aan de telefoon. Dat is een verzamelnaam voor een maatschappelijke norm waarin dun zijn goed is en dik zijn slecht. Van Voorthuizen: “Dik zijn wordt afgekeurd. En als je het wél bent, moet je moet ‘de goede dikkerd’ zijn, het type dat altijd aan het sporten en afvallen is. Je kan nooit eens een patatje eten zonder dat je erop wordt aangekeken.”

Pas als ik 15 kilo lichter ben, mag ik een sociaal leven hebben

Deze week beschreef Hagen in een Instagrampost hoe ze persoonlijk last had gehad van die dieetcultuur. “Ik heb een ongediagnosticeerde eetstoornis gehad en was 24/7 bezig met hoe ik eruit zag, wat ik mocht eten. Dat is ontzettend vermoeiend. Je zet je leven ook op pauze, want je zegt tegen jezelf: als ik 15 kilo lichter ben, dán pas mag ik uitgaan, een nieuwe broek kopen en een sociaal leven hebben.”

Hagen en Van Voorthuizen zijn niet de enigen die stellen dat er weinig goed is aan het voornemen om te gaan lijnen. Psycholoog Lenneke van Hastenberg pleitte woensdag in radioprogramma De Nieuws BV voor waarschuwingen bij dieetreclames, omdat die voor eetstoornissen kunnen zorgen bij mensen die worstelen met hun mentale gezondheid. En modeontwerper Lotte van Eijk verzet zich tegen een alleen-maar-dun-schoonheidsideaal, door kleren te ontwerpen voor dikke mensen en met aanstekelijke ‘Rotterdamse peptalks’ over onzekerheid.

De dieetcultuur is zelfs immoreel, stelt de Australische filosoof Kate Manne. Meestal is diëten om aan een schoonheidsideaal te voldoen ongezond en word je er ongelukkig van, beargumenteerde ze deze week in The New York Times. Op die manier draag je niet bij aan een betere samenleving, noch aan het floreren van jezelf als individu. Bovendien geef je ook een ongezond voorbeeld aan de mensen om je heen, onder wie misschien je kinderen. De dieetcultuur in stand houden is dus een moreel verwerpelijke activiteit, concludeert Manne.

Een goed gewicht hoort bij een goede gezondheid

“Wij willen als organisatie mensen inspireren om een gezondere levensstijl te ontwikkelen”, reageert Olivier de Greve, directeur van WW (Weight Watchers) Benelux op de kritiek. “We zullen altijd zelfacceptatie steunen. Het is ook geen tegenstrijdigheid om van jezelf te houden en toch aan je gezondheid te willen werken.” Volgens De Greve vergeten mensen in het debat over lijnen dat “een goed gewicht hoort bij een goede gezondheid”.

Marie Lotte Hagen stopte toen ze halverwege twintig was met diëten, “sinds ik er van doordrongen ben dat mijn onzekerheid geld oplevert aan een industrie.”

Het huidige activisme heeft al voor meer diversiteit en representatie gezorgd, denken zij en Van Voorthuizen. “Maar dit is zeker nog niet het einde. Er moet nog veel meer aandacht komen voor bijvoorbeeld betere gezondheidszorg voor dikke mensen. En dadelijk wordt het lente.”

Van Voorthuizen, zuchtend: “En dan is het bikini body-tijd”.

Hagen: “En dáárna als de zomer voorbij is: laten we weer terug in het ritme komen! Vakantiekilo’s eraf. Nee, het houdt nog niet op.”