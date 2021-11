Aftrap van carnaval wordt versoberd na een oproep van ziekenhuizen. ‘We gaan gewoon door’

Grote evenementen van carnavalsverenigingen rond de opening van het seizoen op 11 november zijn afgelast of aangepast. Heerlen en Kerkrade schaarden zich maandag in de rij van gemeenten waar een streep werd gezet door de ‘elfde van de elfde’. Dat gebeurde na een oproep van voorzitter Helen Mertens van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in Limburg. “Ik vind dat we ons met zijn allen maximaal moeten inspannen om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen”, zei Mertens in het televisieprogramma Nieuwsuur.

Ook in andere steden wordt het stiller dan gebruikelijk. De agenda van carnavalsvereniging Oeteldonksche Club in Den Bosch voor 11-11 is leeg. De Stichting Kielegat in Breda heeft in overleg met de gemeente een feest op de Grote Markt afgezegd en naar binnen verplaatst. Daar kunnen donderdag maximaal zeshonderd mensen bijeenkomen om prins carnaval in te huldigen, na een controle op het coronatoegangsbewijs. “De gemeente heeft gezegd dat dit volgens de regels kan. Maar zekerheid heb je pas donderdag”, zegt woordvoerder van de vereniging.

Ook in andere gemeenten zijn grote evenementen in de buitenlucht geschrapt en gaan kleinere bijeenkomsten in zalen door, met controle op het coronatoegangsbewijs. Veel verenigingen hebben sowieso een kleinschalige aftrap, en ook niet altijd op de elfde. In Helmond komen De Keiebijters bijvoorbeeld op 20 november pas bijeen. “We zijn met ongeveer honderd man in een grote zaal en we controleren op het coronatoegangsbewijs”, zegt de woordvoerder van de vereniging. Dat gaat door zoals gepland.

Niet naar Den Haag kijken

Zorgminister Hugo de Jonge liet vorige week aan de burgemeesters over hoe zij omgaan met activiteiten door carnavalsverenigingen. De tijd van “steeds kijken naar wat de Rijksoverheid voorschrijft” is volgens hem voorbij.

In Noord- en Midden-Limburg hadden burgemeesters toen de aftrap van het carnavalsseizoen al verboden. Dat viel binnen de Limburgse ‘vastelaovend’-wereld niet in goede aarde. Burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren besloot daarop om zijn voorzitterschap van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg neer te leggen. Hij kon die functie naar eigen zeggen niet meer combineren met zijn burgemeesterschap.

Niek van der Zande, carnavalsvereniging De Windbuul’n, Hengelo: ‘Ik heb nog niet gehoord dat QR-codes problemen opleveren’ “Wij vieren de elfde van de elfde niet zo uitbundig als ze in Limburg en Brabant doen, met grote pleinfeesten en evenementen. Er zijn wel de opkomsten van de nieuwe Hoogheden, maar die zijn in een horecagelegenheid. Daar geldt dus de horecaregel: bij binnenkomst moet iedereen een QR-code hebben. Ik heb nog van niemand gehoord dat dat een probleem oplevert. Op de 14de wordt onze Jeugdhoogheid gepresenteerd, onze volwassen Hoogheden pas op 2 januari. Tot dat moment weet niemand wie de Stadsprins van Hengelo is. Normaal is het moment van opkomst om 23:11, maar dat doen we nu niet. Het avondevenement is vanwege de coronaregels een middagevenement geworden, maar we verzinnen wel een ander leuk tijdstip. We gaan gewoon door met de voorbereidingen voor de carnavalsoptocht, want we gaan ervan uit dat die gelijkstaat aan de Sinterklaasoptocht. En die gaat komend weekend ook door. Ja, we moeten er rekening mee houden dat de optocht niet door kan gaan, maar ja, optochten zijn ook wel eens op het laatste moment afgelast vanwege de weersomstandigheden.” Petra Vissers

Steven van Gils, Carnavalsstichting Tilburg: ‘Mensen mogen in polonaise over het plein’ “We zijn heel blij dat we weer een carnavalsfeest hebben! Na een jaar zonder. Wij vieren de elfde van de elfde buiten, op een plein in de stad. Het coronatoegangsbewijs was daarvoor al verplicht, maar sinds de laatste persconferentie moeten we onze gasten nog beter registeren. Dat betekent dat mensen een stadsembleem nodig hebben. Die krijgen ze thuisgestuurd als ze jaarlijks de carnavalsstichting steunen, en ze zijn te koop. We zeggen niet hoeveel mensen er precies naar binnen mogen, maar op basis van eerdere jaren denken we dat er genoeg plek is. Er is voldoende ruimte om afstand te houden. En omdat we met toegangsbewijzen werken, mogen mensen ook in polonaise over het plein. Voor carnaval in februari houden we rekening met verschillende scenario’s. Stel dat er dan nog toegangsbewijzen nodig zijn, hoe pakken we dat aan? Maar daar zijn we nog niet echt mee bezig, we focussen nu helemaal op de elfde van de elfde.” Petra Vissers

Lees ook:

Aftrap van carnaval wordt afgeschaald na een oproep van ziekenhuizen

In veel steden zijn activiteiten rond de elfde van de elfde, de traditionele opening van het carnavalsseizoen, afgelast of afgeschaald. In Kerkrade en Heerlen kwam daar een noodkreet van de ziekenhuizen aan te pas.

Geen carnaval, geen optocht: het verdriet van de praalwagenbouwers van Prinsenbeek

Winter in Prinsenbeek is: knetterende lasapparaten en carnavalsmuziek die in de bouwschuren uit de boxen knalt. Allemaal in opmaat naar de optocht in februari. Afgelopen winter zag het er in ‘Boemeldonck’ heel anders uit. En dat doet pijn.