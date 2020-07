Afstand houden is er niet bij op de Tilburgse kermis. ‘We zoeken de balans tussen feestje en veiligheid’

Met een grote glimlach loopt ze de Air Race Bungee uit, een grote bol die aan een dik elastiek op- en neer schiet. Rosita Schelle valt haar vrienden om de hals om een groepskiekje te maken. Het is hartstikke gezellig om weer op de kermis te zijn, zegt de Tilburgse vrolijk. Bang voor corona is ze nooit geweest, ook in deze mensenmassa niet. “Ik maak me echt geen zorgen. Wij gaan weer verder hoor!”

Het tekent de onbezorgde sfeer die zaterdagavond in de binnenstad van Tilburg hangt. Wie de pompjes met desinfecterende handgel en de waarschuwingsborden wegdenkt, zou haast denken dat alles weer bij het oude is. De terrassen zitten vol, muziek schalt over straat. In de rijen voor de attracties staan mensen hutjemutje op elkaar. Wat wel opvalt: in de drukte zijn nauwelijks ouderen te bekennen.

In april werd bekendgemaakt dat de Tilburgse kermis dit jaar niet door zou gaan, maar eind juni gaf wethouder evenementen Rolph Dols toch groen licht. Met de versoepelingen van 1 juli besloot hij de kermis in afgeslankte vorm toe te staan. Dols zei enorm blij te zijn voor alle kermisexploitanten en de kermisbonden, die vorige maand nog op het Malieveld demonstreerden om weer open te mogen. “Men kan nog iets goedmaken van het seizoen.”

Toch kan hij niet iedereen verblijden. Waar de grootste kermis van de Benelux normaal gesproken ruim tweehonderd attracties telt, zijn dat er vanwege de coronacrisis ‘maar’ vijftig. Ze vormen niet zoals gebruikelijk een lang lint door de stad, maar zijn verdeeld over vier omheinde pleinen. Bij de ingangen hangen telcamera’s die het aantal bezoekers nauwkeurig registreren.

Vierduizend mensen mogen tegelijkertijd de kermis bezoeken, zegt beveiliger Mahmoud Mahmoud. Dat aantal is bijna bereikt. Bij het Piusplein houdt hij af en toe mensen tegen, die geduldig wachten tot er een groepje naar buiten loopt. De sfeer is gezellig en rustig, zegt hij. “We hebben nog geen incidenten gehad.”

Er is veel politie op de been. Maar hoewel vrijwel niemand afstand houdt, leidt dat nauwelijks tot ingrijpen. Hoe komt dat? “Je probeert het te regelen, maar het is ook een stukje eigen verantwoordelijkheid”, zegt agent Remco van den Dungen, die met zijn fiets aan de hand over het terrein loopt. “We willen het een beetje leuk houden. Dit is de eerste grote kermis in Nederland sinds de lockdown. We zoeken een balans tussen het feestje, veiligheid en gezondheid.”

Het enthousiasme is zo groot dat er vrijdag wat mensen over de hekken zijn geklommen, zegt Van den Dungen. “Daarom hebben we nu extra beveiliging en hogere hekken neergezet.”

Mensen zijn blij dat ze er weer op uit kunnen, even stoom afblazen. Het is een beetje een leerschool, vinden ze in Tilburg. Andere gemeenten kijken met interesse naar de aanpak van de Brabantse stad. Dit weekend zijn er mensen van de Limburgse gemeente Weert op bezoek, zegt Van den Dungen. Daar is het in september kermis, en bekijken ze vast wat ze van Tilburg kunnen leren.

De gemeente doet haar best om alles in goede banen te leiden, vindt Caroline van Bergen, die de kermis met haar man en vrienden ‘al honderd jaar’ bezoekt. Ook zij wijst op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Dat er ondanks de drukte weinig handhaving is, past daarbij. “Als je dat vervelend vindt, moet je maar thuis blijven.” Dat de mensenmassa’s mogelijk tot een plaatselijke corona-uitbraak kunnen leiden, neemt ze op de koop toe. “Dat zou inderdaad kunnen”, zegt ze laconiek. “Dan hoop ik dat ik niet aan de beurt ben.”

Vriendinnen Linde (19) en Anne (18), die verderop bij een snoepkraam staan, zijn het daar niet mee eens. Zij hadden meer maatregelen verwacht. Anne: “Er is niet eens een looproute. Niemand grijpt in als mensen geen afstand houden en in de attracties hoeft niemand een mondkapje op. In een voetbalstadion mag je niet schreeuwen, maar hier schreeuwt iedereen. Best bizar.”

Het is wennen, haar eerste ‘coronakermis’, zegt Linda Vellinga terwijl ze een sigaret rookt bij haar Snow Jet, een winterse carrousel die op deze warme zomeravond opvalt tussen de andere attracties. Op meer werk heeft ze nog geen zicht. Ze blijft er nuchter onder en loopt naar de hekken, waar alweer een rij mensen staat te wachten voor het volgende ritje. Terloops vat ze bondig samen wat de kermisbezoekers hier vanavond bindt. “Het is fijn om weer onder de mensen te zijn.”

