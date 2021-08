Afstand houden in de les hoeft waarschijnlijk niet meer, toch verdwijnt online onderwijs niet helemaal

Ze is er pas gerust op als ze het vanavond hoort uit de mond van de premier, zegt Ama Boahene van de Landelijke Studentenvakbond. Maar als mbo’s, hogescholen en universiteiten komend collegejaar weer open mogen zonder dat studenten onderling afstand hoeven te houden, zoals donderdag uitlekte via de NOS en RTL, dan is dat ‘absoluut goed nieuws’.

“Ik heb de afgelopen tijd veel studenten gesproken die echt de wanhoop nabij zijn”, zegt Boahene. “Die weten: ‘ik trek het niet om nog een jaar dag in dag uit vanuit mijn studentenkamer werken.’ De studententijd draait óók om vrienden maken, contact maken met medestudenten en docenten. Ik was echt blij en opgelucht toen ik het nieuws hoorde.”

Het afgelopen collegejaar kregen studenten grotendeels online les. Alleen voor praktijkonderwijs gold een uitzondering. Vanaf april mochten studenten weliswaar weer gemiddeld een dag per week naar de campus komen voor onderwijs of andere activiteiten, in de praktijk was dat nog lastig te organiseren. Studenten moesten immers nog altijd anderhalve meter afstand houden. Boahene: “Veel onderwijsgebouwen zijn daar gewoon niet op berekend. Sommige studenten hadden deels weer fysiek les, maar voor anderen was alles nog steeds online.”

Maximale groepsgrootte in de collegezaal

Die maatregel verdwijnt nu, zo zal het kabinet vrijdagavond naar alle waarschijnlijkheid aankondigen. Tot vreugde van de LSVb. Toch schrapt het kabinet naar alle waarschijnlijkheid niet alle restricties. Het lijkt erop dat in alle onderwijsgebouwen een maximale groepsgrootte van 75 tot 100 personen zal gelden.

Onbegrijpelijk, vindt de studentenvakbond. Boahaene: “Vooral bij grote studies, zoals rechten, economie of psychologie, is het echt niet ongebruikelijk om colleges te hebben met meer dan 75 mensen. Dat betekent dat die studenten alsnog veel online les zullen hebben. Dat is jammer, en wij denken ook dat het niet nodig zou moeten zijn. Veel instellingen hebben collegezalen waar honderden studenten in passen, zelfs op anderhalve meter afstand.”

Ook de Vereniging van Universiteiten (VSNU) denkt dat in veel collegezalen meer dan 75 mensen veilig bijeen kunnen zijn. De koepelorganisatie is dan ook geen voorstander van een landelijk geldende maximale groepsgrootte, en pleit voor meer maatwerk. “We begrijpen heel goed dat voorzorgsmaatregelen nodig blijven”, zegt voorzitter Pieter Duisenberg. “Maar we denken dat instellingen heel goed lokaal de maximale capaciteit van de collegezalen kunnen bepalen. We hebben de afgelopen anderhalf jaar laten zien dat we heel goed in staat zijn de zaken veilig te organiseren.”

Dat neemt niet weg dat waarschijnlijk ook dan nog een deel van de colleges komend collegejaar online zal plaatsvinden. “Maar laten we niet vergeten dat er wat betreft practica en werkcolleges echt heel veel meer kan dan de afgelopen periode”, benadrukt Duisenberg. “Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Iedereen is hier ontzettend aan toe. Studenten én de thuiswerkende docenten. Het is voor het onderwijs heel belangrijk dat zij elkaar weer kunnen ontmoeten.”

