Afscheid van de Haagse brandstapel: ‘Brand in vrede, Vreugdevuur’

Een doodskist knappert op het strand van Duindorp. Steeds hoger slaan de vlammen uit, de bloemen op het deksel branden mee. Om de knisperende kist staan mannen met zwarte hoodies. Ze rouwen, niet bepaald in stilte, om het heengaan van een traditie. Dit jaar stapelen zij geen houten pallets voor een vreugdevuur.

Enige bravoure kan de bouwers van de vreugdevuren niet ontzegd worden. Mag je van de gemeente met Oud en Nieuw geen stapel houten pallets in brand zetten, ‘cremeer’ je die traditie twee weken eerder met een fik op datzelfde strand. Begin december plaatsten ze een rouwadvertentie op Facebook met de tekst: ‘brand in vrede, Vreugdevuur’. Naast Duindorp en Scheveningen ondertekenden onder meer het Haagse Laakkwartier en Vlaardingen de advertentie. Want op meer plekken gaat dit jaar het vreugdevuur niet door.

‘Doodsoorzaak’ van de lokale traditie is het gebrek aan matiging in de vorige edities. Vorig jaar waren de stapels pallets op het Haagse strand veel hoger dan toegestaan, en bevonden zich vaten met brandstof tussen het hout. Het vreugdevuur van Scheveningen sproeide gevaarlijk vliegvuur over het oude vissersdorp. Dit jaar stelde de gemeente daarom hogere veiligheids- en milieueisen. Ook was de tijd die de bouwers hadden om de vergunningen rond te krijgen erg krap.

Beeld ANP

Reïncarnatie is volgend jaar mogelijk, maar voor dit jaar is het te laat, bleek begin december. Sindsdien is het onrustig in Den Haag. Eerst in Duindorp, daarna ook in andere wijken. Tot dit weekend gingen alleen al tweehonderd afvalcontainers in brand, á 3500 euro per stuk. Of het daarbij blijft, is de vraag. Tijdens de crematie op het strand staan de politiewagens opvallend zichtbaar geparkeerd aan de Scheveningse kant van het haventje.

Ze zien hoe de bouwers hun verlies verwerken met enkele honderden bewoners van de Haagse dorpen. Niet alleen mannen met hoodies, ook vrouwen, ouderen en veel kinderen zijn naar het strand komen wandelen. De bouwers zelf zijn met de auto gekomen, als luid toeterende rouwstoet. De sfeer op het strand is niet agressief, wel is er een moment van schrik als in de brandende kist vuurpijlen blijken te liggen.

De bouwers blijken mannen van weinig woorden. Tijdens de ‘crematie’ geen emotionele speeches. Ook afzonderlijk willen ze niet met de pers praten. “Eén team, één taak”, scanderen ze. De liturgie volgt de conventies van het voetbalstadion. De bouwers vragen om een minuut stilte, en steken rookbommetjes af in het groen en geel van de plaatselijke voetbalclub. Als de minuut voorbij is springen ze, en zingen You’ll never walk alone. En gaat de fik in de kist.

