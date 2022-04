Afrikaanse studenten die vluchtten uit Oekraïne lopen ook in Nederland tegen problemen aan

Tientallen studenten uit Oekraïne met een Nigeriaanse, Ghanese, of Ethiopische nationaliteit zijn de afgelopen maanden naar Nederland gevlucht. Op basis van hun studentenvisum hebben ze hier dezelfde rechten als Oekraïense vluchtelingen, maar in de praktijk blijkt de basisregistratie bij gemeenten al een probleem. Voor sommige dreigt de normale asielprocedure of uitzetting, terwijl ze hoopten hun studies in Nederland af te maken.

Anders behandeld

De studenten uit Afrika worden anders behandeld dan Oekraïners, zegt Ivolaine de Nobrega, van de Black Impact Foundation. De stichting, die uit Afrika afkomstige studenten helpt met procedures zoals de basisregistratie, en met leefgeld, kleding en vervoer, heeft 25 studenten onder haar hoede.

“Sommige studenten hebben in hun haast om te vluchten niet alle officiële Oekraïense documenten meegenomen. In veel gevallen lagen hun eigendommen nog op de universiteit. Nu krijgen ze daarom nog geen bsn-nummer, ze zullen de normale asielprocedure moeten doorlopen of worden terug naar Afrika gestuurd”, vertelt De Nobrega.

In principe hebben de studenten die in Oekraïne studeerden, dezelfde rechten als andere vluchtelingen uit dat land. De Immigratie- en Naturalisatiedienst laat weten dat iedereen die op 23 februari 2022 in het bezit was Oekraïense verblijfsvergunning zich in Nederland kan registreren en recht heeft op opvang en medische zorg.





Rotterdam



In het Bruno Hotel in Rotterdam, waar vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen, laten een aantal studenten echter zien dat zij geen bsn-nummer hebben terwijl ze wel over de juiste documenten beschikken.

“Zonder basisregistratie mogen ze bijvoorbeeld niet gratis met de trein en krijgen ze geen medische zorg”, legt De Nobrega het belang uit. Ze vindt het moeilijk te accepteren dat de studenten tegen dit soort problemen aanlopen. “Deze mensen wilden iets van hun toekomst maken, nu liggen hun Oekraïense universiteiten in puin en zijn ze op de Nederlandse opvang aangewezen. We moeten ook voor hen gastvrij zijn.”

De komende weken zullen de studenten documenten moeten verzamelen om zich alsnog te kunnen registreren. De Nobrega: “We zijn coulant naar de Oekraïners, waarom niet voor deze studenten?”

Verder studeren

De studenten die wel een bsn-nummer hebben gekregen vertellen dat ze graag verder willen studenten. Sinds een aantal weken verblijft Israel Godwin Okocha (29) uit Nigeria in Rotterdam tussen andere Oekraïense vluchtelingen. Op basis van zijn Oekraïense studentenvisum heeft hij inmiddels een Nederlands burgerservicenummer gekregen, wat hem hoopvol stemt voor de toekomst. “Ik wil de laatste twee jaar van de studie medicijnen hier afmaken en hoop op een stage in een ziekenhuis. Daarna kan ik iets beteken voor de mensen in Nigeria.”

Okocha heeft net gehoord dat hij binnenkort het Rotterdamse hotel moet verlaten en gaat verkassen naar het cruiseschip De Volendam, dat door de gemeente beschikbaar is opgesteld voor opvang van vluchtelingen. Hij is er blij mee: “Nederlanders zijn heel gastvrij, ik hoop snel iets terug te kunnen doen”

Gediscrimeerd in Oekraïne

De moeilijkheden die studenten in Nederland ondervinden zijn extra pijnlijk omdat ze onderweg uit Oekraïne door hun afkomst in de problemen kwamen. Ze vertellen over racisme aan de grens en in treinen naar het westen.

Franklyn Ibeawuchi (26) was in Charkov, bezig aan een taalcursus Oekraïens ter voorbereiding van zijn studie. Om de opleiding aan de universiteit te kunnen bekostigen verkocht zijn vader een deel van het land in Nigeria. Voordat zijn zoon goed en wel begonnen was, brak de oorlog uit. Ibeawuchi ontvluchtte de stad, maar sprak nog weinig Oekraïens en zijn paspoort lag nog op de universiteit.

Ibeawuchi beschrijft de moeizame reis die hij aflegde om vanuit Charkov naar Nederland te komen. Net als veel andere Afrikaanse studenten is hij uiteindelijk via de Hongaarse grens naar West-Europa gereisd. “Op stations werden zwarte mensen anders behandeld. Treindeuren werden voor ons geblokkeerd, we mochten er niet in. Bij de Poolse grens hebben we uren gewacht, ook hier konden witte mensen er wel door.”

Ibeawuchi nam daarom een witte baby van een vrouw op de arm. “Ik hoopte dat dat me langs de grenspost zou helpen, maar zelfs dat mocht niet baten.”

Instaptoetsen



De Black Impact Foundation is bekend met deze verhalen en zet zich door heel Europa in voor een gelijke behandeling van vluchtelingen uit Oekraïne. De Nobrega denkt dat de in Nederland aangekomen studenten hier hun opleiding kunnen vervolgen. “Ze spreken goed Engels en zouden via een instaptoets zeker op het hbo aan de slag moeten kunnen.”

Lees ook:

In de sporthal van Wormer komt Aljona een beetje tot rust. ‘Als de kinderen maar veilig zijn’

Overal in Nederland is crisisnoodopvang opgezet voor Oekraïense vluchtelingen. Hoe gaat het er daar aan toe? Trouw is deze week te gast in de sporthal in Wormer. Aljona en haar drie zoons vertrokken inmiddels van daaruit naar een hotel in Den Helder.