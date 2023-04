Afrikaanderwijk reageert lauw op koninklijk bezoek. ‘Wat doet hij voor ons?’

Het geluid van tropische drums galmt over de Pretorialaan. Zomerse carnavalkostuums, oranje vlaggetjes, meedeinende mensen, de zon vol op de hoofden: als op Koningsdag iets na elf uur ’s ochtends de koning en zijn enorme gevolg per bus arriveren, iets later dan aangekondigd, staat het zes, zeven rijen dik. En wordt gejuicht, en hard ook, niet eens als de koning zelf de bus uitstapt, wél als het gospelkoor uit de stad begint te zingen.

Smartphones schieten massaal de lucht in.

‘Mag ik een selfie’, staat er op een bord. ‘Willem, pilsje’, op een spandoek. Heel even lijkt alles in de Afrikaanderwijk – gemiddeld inkomen per jaar 25000 euro – vergeten: de armoede, de criminaliteit, het huisvestingsprobleem. Vandaag is het feest, in dit deel van Zuid, al duurt dat feest uiteindelijk nog geen uur.

Buurtbewoners scharrelen langs studenten, oranjefans komen op de fiets, kinderen zwaaien met de gratis uitgedeelde vlaggen en sjaals, de vaste kroeggangers hier drinken al vroeg hun eerste pilsje. Bewoners hangen massaal uit de ramen, uit woningen klinkt luide muziek. ‘Feyenoord kampioenen’, roept een van de bewoners. Op straat wordt hard gejuicht. De zee aan politieagenten hoeft nauwelijks in actie te komen.

Geld, geld, geld

In 1992, toen Koningin Beatrix een bezoek bracht aan deze buurt, liep het hier wel uit de hand. Mensen braken door de hekken, een deel van de bewoners demonstreerde. Dat gebeurt nu niet. Maar een deel van de wijk bleek al in de aanloop naar Koningsdag cynisch: waar in dit deel van de stad nauwelijks geld verdiend wordt, klotst de weelde bij het Koningshuis volgens hen tegen de plinten.

“Geld, geld, geld”, zegt Coby Hoebart (72) zittend in een scootmobiel vlak voor café The Stable, de koning had het uit zijn ooghoeken kunnen zien. “Dat kost het.” Ze tikt op haar voorhoofd. “Nee, ik ga niet kijken”, schudt ze wild haar hoofd.

Vier miljoen euro kostte het bezoek Rotterdam, communiceerde de gemeente. Drie kwartier duurt dat bezoek aan dit stadsdeel. In die drie kwartier krijgt het Koningshuis allerlei dansen te zien. De serieuzere noot, een gesprek over slavernij bijvoorbeeld, sneeuwt een beetje onder, zeker voor het publiek langs het parcours, dat niets meekrijgt van het geluid. Er valt van alles te bespreken, maar het is vandaag vooral zwaaien geblazen, naar de koning, naar de koningin.

“Ik had liever op mijn nest blijven liggen”, lacht Eric Weerwind, een zestiger uit de buurt met lange, grijze dreadlocks en een grote zonnebril op z’n neus. “Wij staan hier voor hem, maar wat doet hij voor ons?”

Het leven gaat door

Zijn vrouw Karin, 49, had vooraf nog grote plannen. “Ik heb vandaag vrij genomen. Ik wil de koning bij zijn kraag grijpen en vertellen wat hier echt speelt.” Dat lukt niemand. Het tempo van de stoet met de koning is te hoog, het blijft voor de meesten bij een glimpje.

Voor twaalf uur is het parcours alweer leeggestroomd. De dagjesmensen verdwijnen weer uit de buurt, de agenten vertrekken, de wijk is na weken van voorbereidingen en poetsen binnen een uur weer domein van de bewoners. In café The Stable gaat de muziek nog een tandje harder. Spareribs van de grill, de boel nabespreken, plezier aan de bar.

“Ik leef gewoon weer verder, man,” zegt Eric Weerwind lachend. “We maken er nu zelf wel een feestje van.” Serieuzer: “Het leven gaat hier door, hè? Onze zorgen zijn nu echt niet voorbij.”

Dat is wat Prekash Gayadien, 57 en toko-eigenaar, ook vindt. Hij verkoopt bakjes met verse bloedworst, meer dan anders. Zo’n dag is best goed voor de zaken, ziet hij.

“Maar ik heb het zwaar hier. Mijn klanten hebben tegenwoordig minder geld dan vroeger.” Hij had dat graag aan de koning willen zeggen, maar die kwam nét niet in de buurt. “Dat zou ik wel willen zeggen, ja: kom gerust morgen nog even terug. Onaangekondigd. Ik vertel hem graag over onze levens.”

Lees ook:

Willem-Alexander haalt steeds slechtere cijfers. Is hij te benaderbaar?

Niet alleen op de vrijmarkten zal het bibberen zijn, ook koning Willem-Alexander begint in een guur klimaat aan zijn tour door Rotterdam.