Afghaanse tolk naar rechter om zijn familie op de evacuatielijst te krijgen

Dat bevestigt advocaat Michael Ruperti na berichtgeving van het AD. Ruperti staat in totaal zes tolken bij waarvan familieleden in Afghanistan ondergedoken zitten en die op de evacuatielijst gezet willen worden.

Het verzoek aan Defensie van een van de tolken is afgewezen. Voor hem is Ruperti een procedure gestart waarin hij Defensie vraagt de familieleden binnen acht weken op de evacuatielijst te zetten. De andere vijf tolken die Ruperti bijstaat wachten nog op reactie van Defensie naar aanleiding van hun verzoek, maar de advocaat verwacht dat er nog meer rechterlijke procedures zullen volgen.

De familieleden van tolken die voor Nederland hebben gewerkt lopen gevaar in Afghanistan. “De Taliban zijn actief opzoek naar die mensen”, zegt Ruperti. Maar de nieuwe machthebbers zijn niet de enigen waarvoor de ondergedoken familieleden moeten vrezen, zegt de advocaat, want verraad ligt op de loer. “Er is geldgebrek in Kabul, dus dat brengt mensen op ideeën. De Taliban, maar ook anderen die weten dat familieleden voor Nederland hebben gewerkt en die dus kunnen denken dat zij geld waard zijn.”

Defensie hanteert, net als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het begrip ‘kerngezin’ voor de beoordeling of mensen op de evacuatielijst komen. Maar dat is een verkeerd criterium volgens Ruperti. “Want alles wat daar niet toe behoort, broers en zussen, die wijzen ze af”, zegt hij. “Gevaarsetting moet het criterium zijn.”

Zelf heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken nog zo’n zeshonderd mensen in beeld met wie wordt gesproken over hulp bij het verlaten van Afghanistan. Het gaat om mensen waarmee het ministerie zoveel mogelijk contact probeert te houden, zei het departement gisteravond tegen het ANP. Wel benadrukt Buitenlandse Zaken dat de aantallen continu veranderen.

De groep bestaat vooral uit Nederlanders, statushouders en familieleden die in aanmerking komen voor gezinshereniging. Van deze groep zijn er ongeveer vijfhonderd mensen in beeld. Daarnaast gaat het om twee ambassademedewerkers en 23 lokale medewerkers van de Europese Unie, de NAVO of de Verenigde Naties.

Tot slot vallen 56 Afghanen onder de motie van D66-Kamerlid Salima Belhaj. Daarin wordt gevraagd om ook ‘medewerkers die de Nederlandse overheid of Nederlandse organisaties hebben bijgestaan, te evacueren.

De EU wil Afghanen opvangen in de regio, maar stuit op een muur

De Europese Unie zit met de handen in het haar: enerzijds eist ze dat de Taliban Afghaanse vluchtelingen veilige doorgang naar het buitenland verlenen, maar tegelijkertijd wil ze voorkomen dat die vluchtelingen naar Europa komen.