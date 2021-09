Afghaanse tolk: ‘Ik weet niet of mijn ouders, broers en zussen naar Nederland mogen komen. Ze zijn bang’

Veel van de ruim 1100 Afghaanse geëvacueerden in Nederlandse opvangcentra die hebben gewerkt met Nederlandse of internationale instanties maken zich zorgen dat hun achtergebleven familieleden gevaar lopen, omdat de Taliban ook jagen op hun familieleden.

“Ik ben op 21 augustus aangekomen in Nederland met mijn vrouw en vier kinderen”, vertelt een voormalige tolk van Eupol, de EU-politiemissie in Afghanistan, vanuit een noodopvanglocatie in Huis ter Heide. “Mijn vader, moeder, broers en zussen zijn achtergebleven in Jalalabad. Ze zijn bang omdat ze hebben gehoord dat Talibanstrijders invallen doen bij familieleden van mensen die net als ik voor buitenlandse organisaties hebben gewerkt. Ze blijven in het huis van mijn vader. Ze durven niet meer de straat op of naar hun werk te gaan. We sturen alleen heel soms kleine WhatsApp-berichtjes, omdat ze bang zijn dat ze kunnen worden opgespoord of dat het tegen ze gebruikt wordt.”

De tolk, die om veiligheidsredenen niet met zijn naam in de krant wil, zegt dat hij niet geprobeerd heeft om zijn familieleden ook op de evacuatielijst van de Nederlandse autoriteiten te krijgen. “Daar was geen tijd voor. Ik dacht dat ik dat misschien wel in Nederland zou kunnen regelen. Toen we hier aankwamen werd ons wel gevraagd of we nog familieleden hadden achtergelaten, maar ik weet niet of ze in aanmerking komen om hierheen te komen.”

Wat is een kerngezin?

Evacuatie vanuit Afghanistan lijkt voorlopig hoe dan ook niet meer aan de orde, noch voor de achtergebleven tolken en ander Afghaans personeel die in aanmerking kwamen, noch voor achtergebleven familieleden die gevaar lopen. Minister van buitenlandse zaken Sigrid Kaag overlegt de komende dagen in Turkije, Qatar en Pakistan over hoe het verder moet met de evacuaties. In aanmerking komen honderden, wellicht duizenden personen: Nederlanders van Afghaanse afkomst die niet zijn weggekomen, maar ook Afghanen die bijvoorbeeld als bewakers, koks en chauffeurs hebben gewerkt voor Nederlandse missies, en mensenrechtenactivisten en journalisten.

De Volkskrant berichtte dinsdag dat Defensie en Buitenlandse Zaken de afgelopen weken bij het opstellen van de evacuatielijsten kennelijk verschillende criteria hebben gehanteerd voor familieleden. Terwijl Defensie strikt vasthield aan de definitie van ‘kerngezin’ – echtgenoten en afhankelijke kinderen – konden ambassademedewerkers op de lijst van Buitenlandse Zaken in enkele gevallen wel bijvoorbeeld afhankelijke ouders meenemen in het vliegtuig.

Vluchtelingenwerk bepleit dat ook familieleden buiten de definitie van kerngezin die gevaar lopen in aanmerking komen voor asiel. Niet zelden behoren grootouders in Afghanistan tot een hetzelfde huishouden. “De afgelopen weken hebben tolken en anderen ons ontzettend vaak benaderd omdat zij doodsangsten uitstaan om hun achtergebleven familie”, vertelt woordvoerder Martijn van der Linden. “We proberen bij Buitenlandse Zaken meer helderheid daarover te krijgen.”

De volledige naam van de geciteerde tolk is bij de hoofdredactie bekend.

Lees ook:

Voor Afghaanse evacués blijft de toekomst nog even ongewis

Hoe de asielprocedure er voor Afghaanse evacués uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk. Hoeveel mensen asiel willen aanvragen, ook niet.