Afgewezen teler mag toch mee loten voor wietexperiment

De wietteler die door het ministerie van volksgezondheid was afgewezen om deel te nemen aan het wietexperiment, mag donderdag toch mee loten. De rechter bepaalde dat de teler terecht klaagde dat hij te weinig tijd heeft gekregen om in bezwaar te komen tegen de afwijzing. Via de loting wil het ministerie bepalen welke tien initiatieven voor legale wietteelt mogen deelnemen aan het wietexperiment in tien gemeenten.

Arthur Wildeboer, de teler die bij het ministerie een plan indiende om in de buitenlucht legale wiet te kweken, had de rechter eigenlijk gevraagd om de loting van donderdag uit te stellen. Maar de rechtbank vindt de gevolgen daarvan te groot. Daarom werd gekozen voor een andere oplossing: het initiatief van Wildeboer mag mee loten. Wordt hij uitgeloot, dan kan hij deelname aan het experiment alsnog vergeten. Wordt hij ingeloot, dan is er tijd om de bezwaarprocedure af te ronden.

Wietexperiment

Met het wietexperiment wil het kabinet onderzoeken of het mogelijk is om coffeeshops van legaal gekweekte cannabis te voorzien. Nu is het nog zo dat coffeeshops wel wiet mogen verkopen, maar omdat kweken niet mag, moeten zij de softdrug bij illegale partijen inkopen.

Omdat zich veel meer initiatieven hadden gemeld dan dat er plekken zijn in het experiment, besloot het ministerie eerst alle plannen inhoudelijk te beoordelen. 96 initiatieven vielen af, er bleven zo'n vijftig plannen over. Daar is nu dus zeker één lotnummer bijgekomen.

Het kort geding in de andere zaak die werd aangespannen door het initiatief Project C, vindt woensdagavond plaats bij de rechtbank Den Haag. Ook die wiettelers vragen de rechter om de loting uit te stellen.

