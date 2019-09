Advocatuur in shock na liquidatie Derk Wiersum

Bijna alle advocaten die reageren gebruiken de woorden ‘geschokt’ en ‘verschrikkelijk’. Wat dit gaat betekenen voor de toekomst, is volgens Knoops nog niet te overzien.

Een direct effect kan zijn dat het ‘heel lastig zal worden om een advocaat te vinden voor deze kroongetuige’, zegt Simeon Burmeister, waarnemend deken bij de Amsterdamse Orde van Advocaten. “Dan merk je dat het systeem van bedreiging dus werkt. We zullen daar een oplossing voor moeten vinden.” Burmeister verkeert nog in shock, zegt hij. “Wij zijn vooral bang.”

Bedreigingen niet nieuw

Dreigementen tegen advocaten zijn niet nieuw, zegt advocaat Gerard Spong, die zelf ook weleens aangifte van bedreigingen heeft gedaan. “Die waren vaak niet mals. We hebben meegemaakt dat advocaten om het leven zijn gebracht. Maar het grote verschil met Wiersum is dat hij een volstrekt integere advocaat was die niet samenspande met zijn clientèle. Deze treurige nieuwigheid zou met zich meebrengen dat je geen rechtsbijstand meer kunt verlenen aan een kroongetuige.”

De Nederlandse Orde van Advocaten roept advocatenkantoren en gerechtsgebouwen op vandaag de vlag halfstok te hangen. Tijdens een landelijke vergadering in Utrecht zullen beroepsgenoten van de Amsterdamse strafpleiter een minuut stilte in acht nemen. Ook denken de advocaten aan een gezamenlijke actie, zoals een stille tocht.

De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, Evert Jan Henrichs, vertelt dat de emoties hoog opliepen tijdens een bijeenkomst met het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht en de burgemeester. “Er liepen mensen te huilen.”

Op sociale media hebben verschillende strafrechtadvocaten een foto van Wiersum geplaatst met de tekst “Ik ben Derk Wiersum, strafrechtadvocaat”. Daarmee verwijzend naar “Je suis Charlie”, wat opklonk na de aanslag op Charlie Hebdo in 2015.

Advocaat Jillis Roelse twittert dat de strafadvocatuur een van haar zwartste dagen beleeft. Maar ook dat alles waar Wiersum voor stond, sterker terug zal komen. Advocatenkantoor Guarda uit Breukelen heeft zijn website op zwart gezet.

Advocaat Inez Weski verdedigt de man naar wie veelvuldig wordt gewezen als mogelijke opdrachtgever van de liquidatie, Ridouan T. “Ik begrijp de speculaties over de mogelijke achtergronden van de zeer tragische dood van de advocaat, maar kan slechts constateren dat daar niets over bekend is op dit moment”, zegt ze. “De geschiedenis leert dat soms volstrekt tegengestelde of niet vermoede belangen en partijen een rol blijken te hebben gespeeld in gebeurtenissen.”

