Advocaten verdachten moord Peter R. de Vries: vergelding dreigt wraak te worden

Levenslang is alleen voorbehouden aan de meest ernstige delicten denkbaar. Valt de moord op Peter R. de Vries daaronder? Wel voor de nabestaanden, onder wie Tahmina Akefi, die in de rechtszaal vertelt hoe zij nog altijd niet echt kan geloven dat haar geliefde er niet meer is. Haar verleden en toekomst zijn getekend door het beeld dat zij aantrof toen ze 6 juli vorig jaar in het ziekenhuis kwam, dat van haar vriend Peter, buiten bewustzijn en bloedend op de brancard.

Maar het ergst denkbaar, strafrechtelijk gezien, dat is de moord niet, betogen de advocaten. Het gaat hier om een enkelvoudige moord, waarvoor nooit levenslang wordt opgelegd. Dat is voorbehouden aan mensen die meerdere moorden plegen. Als er voor deze enkelvoudige moord levenslang wordt opgelegd, leidt dat tot nivellering, zegt de advocaat. Want dan maakt het voor de straf niet uit of iemand tien moorden pleegt, of één.

Het OM eist levenslang vanwege de link met de georganiseerde misdaad, met de kopstukken uit het Marengoproces, zoals Ridouan T. Maar er is geen link, zegt de advocaat, er zijn enkel speculaties van het openbaar ministerie (OM). De hoge strafeis kan dus geen optelsom zijn van de eerdere moorden op de broer van kroongetuige Nabil B. en advocaat Derk Wiersum. Iets dat voor het OM wel het geval is. ‘Tot hier en niet verder”, zei de officier van justitie daarover.

Bewijs deugt niet vanwege anonimiteit, vinden advocaten

Het OM wil met de hoge strafeis afschrikken, maar dat werkt niet, stelt de advocaat. Daar zijn al heel wat onderzoeken naar gedaan. Nu is de hoge strafeis niet alleen ter afschrikking van potentiële huurmoordenaars, het is ook een signaal naar de samenleving, stelde het OM. Een samenleving die roept om wraak, omdat ditmaal een bekende en geliefde Nederlander is doodgeschoten. Is die roep er dan ook als het om een minder bekende Nederlander gaat, met een andere strafeis? In de woorden van de advocaat Van der Horst: “Is het leven van de ene persoon meer waard dan van de andere?”

De discussie over de eventuele straf zou eigenlijk niet eens gevoerd moeten worden, want het bewijs tegen de mannen deugt niet, stellen de advocaten. Uniek aan de rechtszaak is namelijk dat het gehele dossier volledig is geanonimiseerd. Getuigen, politieagenten, deskundigen, iedereen is anoniem. Dat staat volgens de advocaten een eerlijk proces in de weg.

De betrouwbaarheid van de getuigen is namelijk niet te toetsen. Het is het recht van de verdediging om bewijs kritisch te kunnen bekijken, en dat is in dit proces niet mogelijk, betoogt advocaat Van der Horst. En vanwaar die anonimiteit? In het Marengoproces, waar Ridouan T. terecht staat, is niet iedereen anoniem. Van een eerlijk proces kan geen sprake zijn als de anonimiteit niet wordt opgeheven. Dat is geheel in strijd met alles waar Peter R. de Vries voor stond, stelt de advocaat.

Helse beproeving Tahmina Akefi, de vriendin van De Vries, voerde woensdagochtend het woord. Ze zei: “Elke idioot kan de trekker overhalen, dat blijkt weer. Maar om te praten, daar is lef voor nodig.” De van moord verdachte Delano G. beroept zich op zijn zwijgrecht. Akefi noemde het ‘een helse beproeving’ om in de rechtbank op amper twee meter te zitten ‘van twee kille moordenaars.’ Ze hekelde in haar slachtofferverklaring ‘de gewetenloze wijze’ waarop de verdachten over De Vries hadden gesproken. “Ik weet zeker dat heel Nederland de chatberichten met afschuw heeft gelezen.” In ontsleutelde chatberichten spraken de verdachten op schokkende wijze over de moord, meldde het OM eerder al. Zo wisselden E. en G. en een nog onbekende opdrachtgever berichten waarin ze schreven dat De Vries ‘dwars door zijn kk hoofd en lichaam’ is geschoten en dat het slachtoffer dood is, ‘kk-dood’.

