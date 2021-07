Advocaten van de verdachten in de zaak-Wiersum pleiten voor vrijspraak

Stuk voor stuk begonnen ze hun pleidooi met Peter R. de Vries. De dood van de misdaadverslaggever had hen geraakt, zeiden de advocaten van de twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de moord op Derk Wiersum. Ook de liquidatie die hen dit keer naar de rechtbank had geleid, maakte dat zij maandag met een ander gevoel hun werk deden. Wiersum was hun collega, zo benadrukte advocaat Gerald Roethof. “Het raakt je persoonlijk.”

Toch betoogden de advocaten van zowel Giërmo B. en Moreno B. dat het duo moet worden vrijgesproken. “We moeten de emoties loskoppelen en goed naar het dossier kijken”, richtte Roethof zich tot de rechter. Volgens hem en zijn zus, die samen Moreno B. bijstaan, is er geen enkel hard bewijs dat B. op de dag van de moord op Wiersum op de plaats delict was. Ook de advocaat van Giërmo B. sprak van een gebrek aan bewijs.

Tegen beide B.’s eiste justitie vorige week levenslang. Het Openbaar Ministerie, dat de verdenkingen onder meer baseert op telecomgegevens, onderschepte berichten en opvallende uitgaven, erkende toen dat de rolverdeling onduidelijk is. Wie van de twee verdachten de fatale kogels afvuurde en wie de vluchtauto bestuurde, kan het OM niet met zekerheid zeggen. Maar voor justitie staat vast dat B. en B. gezamenlijk de moord op Wiersum pleegden.

De verdachten lijken niet op de schutter op de camerabeelden

Die redenering is volgens de verdediging onhoudbaar. Wat de advocaten betreft zijn er te veel onzekerheden en onduidelijkheden om tot een veroordeling te komen van B. en B., die niet dezelfde achternaam dragen en geen familie zijn. Zo zou justitie veel te makkelijk telefoonnummers, gesprekken en DNA aan Moreno B. hebben gekoppeld. Volgens zijn advocaten leende hij vaak mobieltjes van vrienden en hebben ook anderen rondgereden in de auto’s die zijn gebruikt voor de liquidatie van Wiersum.

Ook verwezen de advocaten naar beelden van de moord. Het uiterlijk van B. en B. komt niet overeen met het postuur van de schutter dat te zien is op de video die een bewakingscamera van de liquidatie maakte, betoogden zij. Noch passen de verdachten in het signalement van de dader. Getuigen omschreven de persoon die Wiersum om het leven bracht als smal en tenger, met een kinderlijk gezicht. Maar Moreno B. is juist opvallend gespierd. Ook Giërmo is volgens zijn advocaat niet ‘tenger’ te noemen.

De advocaten zetten vraagtekens bij het motief van de moord op hun collega. “Wiersum had een dure Rolex”, zo haalde Roethof aan. De raadsman vroeg zich hardop af of een uit de hand gelopen beroving Wiersum misschien het leven had gekost. “Denk aan Nikkie Tutorials, denk aan René van der Gijp. Er zijn bendes actief die het stelen van dure horloges als doel hebben. Bas van Wijk is nota bene doodgeschoten om een nep-Rolex.”

Of misschien was de dader helemaal niet van plan om Wiersum om het leven te brengen, droeg Giërmo B.'s advocaat aan, wilden de daders een ander misdrijf plegen in plaats van moord, zoals ontvoering. Van een professionele voorbereiding leek volgens hem in ieder geval geen sprake. “Waarom geen liquidatiecommando met snelle auto’s? Waarom geen automatische wapens?”

'Met levenslang gooit u de rechtsstaat overboord’

Ook hekelden de advocaten de strafeis. “Hoe enorm deze zaak ons ook geraakt heeft: na een enkelvoudige moord zou u nooit levenslang moeten willen opleggen.” Giërmo B.’s raadsman hield de rechter voor dat levenslang meestal is voorbehouden aan plegers van meerdere levensdelicten. Het opleggen van levenslang zou volgens hem de indruk wekken dat de rechtbank het leven van een advocaat meer waard vindt dan het leven van andere burgers. “Als u nu levenslang oplegt vanwege de tijdgeest van de afgelopen twee weken, gooit u de rechtsstaat overboord.”

Dinsdag gaat de rechtszaak verder.

