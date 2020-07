Advocaten Thijs H.: het rapport van het Pieter Baan Centrum deugt wél

Het was nachtwerk geworden. Dinsdagochtend hadden ze hun pleidooi al grotendeels in de steigers staan, stelden de advocaten van Thijs H. in de Maastrichtse rechtbank. Maar na het requisitoir van het Openbaar Ministerie (OM) hebben de twee alsnog flink moeten schaven aan hun verdedigingsrede. “De inhoud kwam als een verrassing”, begon de verdediging haar betoog. Justitie had dinsdag 24 jaar celstraf plus tbs tegen Thijs H. geëist, omdat hij vorig jaar drie hondenbezitters neerstak in Den Haag en op de Brunssummerheide.

Het Pieter Baan Centrum (PBC) was na wekenlang onderzoek tot de conclusie gekomen dat de 28-jarige volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij in mei 2018 twee vrouwen en een man van het leven beroofde. Dat zou betekenen: alleen tbs. De verrassing voor de verdediging betrof het feit dat het OM niet meeging met dat oordeel en naast tbs dus een lange gevangenisstraf eiste. De verdachte was volgens hen slechts ‘verminderd toerekeningsvatbaar’ tijdens de moorden. Het onderzoek van de kliniek noemde justitie ‘gemankeerd’.

Dat het OM vraagtekens zet bij de deskundigheid van het PBC, vinden H.’s advocaten wonderbaarlijk. “Als ook maar de helft waar is van de kritiek van het OM, dan zijn de rapporteurs compleet ongeschikt voor hun vak”, klonk het in de rechtbank. “Hoe kunnen we dan ooit nog vertrouwen op rapportages die daar vandaan komen?”

‘Gedraai hoort bij het ziektebeeld’

H. heeft de drie moorden bekend en toegegeven dat hij bewust geschikte locaties opzocht, met een mes op pad ging en zijn telefoon uitzette, zodat zijn locatie niet getraceerd kon worden. Toch is er volgens zijn advocaten geen sprake van voorbedachte rade en dus moord. Ook iemand die in een psychose verkeert kan plannen maken, citeerden zij de deskundigen van het PBC, maar wel binnen een ‘hele verstoorde realiteit’. Weloverwogen zijn die keuzes dus niet. Daarom zou H. veroordeeld moeten worden voor doodslag, niet voor moord.

Dat de verdachte heeft gelogen en zijn verklaringen een paar keer wijzigde, iets waar het OM de rechter op wees, klopt volgens de verdediging. Maar gedraai hoort bij het ziektebeeld. H.’s verhaal was bovendien van ondergeschikt belang voor de deskundigen, net als dat van zijn familie. “Het PBC oordeelt niet over de feiten, maar over de geestesgesteldheid van H.”, zei de advocaat.

De inhoud en de totstandkoming van het rapport kloppen volgens de verdediging wél. Zijn poging tot zelfdoding eind 2018 en de verschillende verslagen van de therapeuten die de verdachte vóór zijn daden zag, wijzen allemaal op psychotische ontregeling. Veroorzaakt door schizofrenie, stelde de raadsman, niet door H.’s drugsgebruik. Als zijn problemen al verergerden door middelen, dan kwam dat door de ADHD-medicatie die hem werd voorgeschreven door zijn behandelaars. De advocaten vroegen de rechter het advies van het PBC te volgen.

Laatste woord

H. had het laatste woord. Hij bood nogmaals zijn ‘diepste excuses’ aan. Niets liever zou hij willen dan zijn daden ongedaan maken, zei hij. “Dat is geen slap gelul, ik meen het. Ik dacht echt dat ik geen keus had.” De student vertelde dat hij jarenlang in een hel leefde. “Ik deed vroeger vrijwilligerswerk, doneerde aan goede doelen, deed een studie om mensen te kunnen helpen. Nu ben ik degene die om hulp vraagt.”

Op donderdag 30 juli volgt de uitspraak.

