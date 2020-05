Advocaten roepen mensen op: kom in verzet tegen coronaboete

Een kleine kennisquiz: drie vriendinnen spreken af om dit weekend te picknicken in het Amsterdamse Bos. Ieder neemt een eigen kleedje mee en met anderhalve meter afstand tussen hen in peuzelen ze de zelfgemaakte borrelhapjes op. Mag dat? Vraag twee: drie vriendinnen spreken af om dit weekend te picknicken in het Nijmeegse Valkhofpark. Ieder neemt een eigen kleedje mee en op anderhalve meter proosten ze meermaals op hun gezondheid. Is dat toegestaan?

Goede kans dat de antwoorden u zullen verbazen. De eerste ontmoeting is geoorloofd. In Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland wordt in principe op afstand gehandhaafd, niet op groepsgrootte of de toevalligheid van het treffen. Zo lang het trio genoeg afstand houdt, overtreden zij de coronaregels niet.

Maar voor het tweede rendez-vous kunnen de vriendinnen wél op de bon worden geslingerd. Want in Veiligheidsregio Gelderland-Zuid geldt een afspraak van meer dan twee personen als een samenkomst, en samenkomsten zijn verboden. Toevallige ontmoetingen zijn wél toegestaan. Aan de agent of gemeentelijke ambtenaar (boa) de taak om te bepalen of het treffen spontaan is.

Zelfs na tien weken in ‘intelligente’ lockdown leidt de noodverordening tot vraagtekens. De verschillen tussen wat wel mag en juist niet zijn soms vaag en de gedragsregels, die in principe overal gelijk zijn, worden door de veiligheidsregio’s op verschillende manieren geïnterpreteerd. Bovendien gaat de ene regio milder met coronaverboden om dan andere.

Opgenomen in je strafblad

Die onduidelijkheid is kwalijk, vinden advocaten, omdat mensen fors worden gestraft als zij de regels overtreden. Volgens de nieuwste cijfers van de politie hebben agenten al ruim 11.000 coronabekeuringen uitgeschreven, vooral wegens overtreding van het verbod op samenkomsten, waarover de meeste verwarring heerst. En dat is exclusief de boetes die boa’s uitdeelden. Die cijfers zijn nog niet naar buiten gebracht.

De boetes zijn hoog. Kinderen vanaf dertien jaar krijgen een boete van 95 euro, meerderjarigen moeten 390 euro aftikken. “Maar het is vooral de aantekening op de justitiële documentatie waarover ik bezorgd ben”, stelt Frank Janzing, advocaat in Wijchen. “Strafbeschikkingen boven de honderd euro, waartoe de coronaboetes voor meerderjarigen behoren, worden opgenomen in je strafblad.”

En dat kan een vervelend staartje hebben, gaat Janzing verder. “Want als je in de toekomst een Verklaring Omtrent Gedrag nodig hebt voor een bepaalde baan of stage, kan zo’n notitie een rol spelen. Stel, je wil bij de politie of in de beveiliging, dan kan die overtreding een reden zijn om de verklaring niet af te geven.”

Janzing noemt het ‘stuitend’ dat de strafbeschikking voor corona-overtredingen wordt ingezet. “Ik roep mensen dan ook op om in verzet te komen tegen die bekeuringen. Mijn ervaring is dat je verhaal doen bij de rechter de situatie nooit verslechtert.”

Pontificaal op de stoep

Bij de Amsterdamse advocaat Justin Kötter hebben zich al zo'n honderd bezwaarmakers gemeld. “Met uitzondering van excessen als feestjes met honderd man, denk ik zeker dat beroep aantekenen kans van slagen heeft. Want hoe kan het dat mijn cliënten, studenten die in hetzelfde huis wonen en even voor hun woning een biertje dronken, zonder waarschuwing werden beboet terwijl gezinnen van vijf wel pontificaal samen op de stoep mogen zitten? De regels zijn verwarrend en willekeurig.”

De eerste bezwaren zijn ingediend, zegt hij, nu is het aan de officieren van justitie om te bepalen of de boetes terecht zijn.

Seponeert het Openbaar Ministerie de overtredingen niet, legt Frederieke Dölle uit, dan kunnen mensen naar de kantonrechter. Ook het Amsterdamse advocatenkantoor waarvoor zij werkt, roept overtreders op zich te verzetten.

“Ik sta nu vier jonge jongens bij, die een boete kregen omdat ze buiten aan het chillen waren, op anderhalve meter afstand. Is dat een samenkomst? In de noodverordening staat geen definitie van dat woord. En bij strafbare feiten is er geen ruimte voor onduidelijkheden. Zelfs agenten en handhavers weten niet altijd precies hoe het zit.”

Handhavers worstelen met grijze gebieden

Net als andere juristen heeft Dölle bovendien kritiek op de langdurige inperking van de grondrechten tijdens de pandemie. “Dat beknotten van de vrijheidsrechten van mensen kan misschien tijdelijk, bij acute crises. Maar dit duurt al tien weken. Ik vraag me af of de ingrijpende bevoegdheden van de Veiligheidsregio's juridisch nog houdbaar zijn.”

Het Veiligheidsberaad erkent dat de noodverordeningen niet altijd waterdicht zijn geformuleerd. “Ik snap de verwarring over samenkomsten”, zegt woordvoerder Marleen Oldenhave. “Met die grijze gebieden worstelen handhavers ook. De veiligheidsregio's treden alleen nog op tegen excessen en kijken uit naar de coronaspoedwet waaraan het kabinet werkt. Die vervangt de noodverordening, die inderdaad niet geschikt is als langdurig middel. Ik hoop dat de spoedwet alle onduidelijkheden over wat wel en niet mag wegneemt.”

