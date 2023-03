Advocaten kroongetuige Nabil B: Peter R. de Vries had nog kunnen leven

De verantwoordelijken voor de veiligheid van journalist Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B. hebben hun taak op grove wijze veronachtzaamd, en zij hebben de dood van de drie op de koop toegenomen.

Dat zeggen advocaten Onno de Jong en Peter Schouten in reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dat politie en justitie in die beveiliging hebben verzaakt, betekent volgens de advocaten niet dat de leidinggevenden bloed aan hun handen hebben. ‘Maar als de informatie was gedeeld en als er geen sfeer van ruzie en kinnesinne was geweest, had Peter R. de Vries nog geleefd.’

Partijen werkten langs elkaar heen

De Onderzoeksraad onderzocht hoe het kon gebeuren dat De Vries, Wiersum en B.’s broer werden vermoord, terwijl bekend was dat zij gevaar liepen, omdat zij in relatie stonden tot Nabil B. Hij stond op het punt getuigenissen af te leggen tegen topcrimineel Ridouan T.

Volgens de Onderzoeksraad hebben verschillende partijen langs elkaar heen gewerkt. ‘Volstrekte incompetentie’, noemen De Jong en Schouten het. Zij voeren de verdediging van Nabil B., en deden dat samen met Peter R. de Vries, totdat hij in juli 2021 werd doodgeschoten. Ook De Jong en Schouten worden met de dood bedreigd door criminelen. Zij krijgen om die reden beveiliging.

‘De overheid heeft een zorgplicht voor de veiligheid van haar burgers’, aldus Schouten en De Jong in een gezamenlijke verklaring. ‘Daarnaast heeft zij een bijzondere verantwoordelijkheid voor de bescherming van een aantal groepen personen, omdat hun veiligheid een voorwaarde is om fundamentele rechten en vrijheden volwaardig te kunnen uitoefenen, zoals advocaten, rechters, journalisten.’

Geen tijd om te leren

Waar de Onderzoekraad voor Veiligheid vindt dat zijn rapport bedoeld is om lessen te leren en verbeteringen door te voeren, is daar volgens Schouten en De Jong geen tijd voor. ‘Beveiliging is een zaak van leven en dood. Als de verantwoordelijken op hun plek blijven zitten, zullen er steeds weer opnieuw vergelijkbare dingen misgaan bij het Openbaar Ministerie, helaas soms met dodelijke afloop.’

