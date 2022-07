Advocaat over misbruik in de vrouwengevangenis: ‘Een bewaker weet vaak het beste waar de camera’s hangen’

Afgelopen donderdag kondigde de Inspectie van Justitie en Veiligheid aan onderzoek te gaan doen naar de signalen van misbruik van vrouwelijke gedetineerden bij de gevangenis in Nieuwersluis. Aanleiding hiervoor is de aanhouding van een 47-jarige bewaker die ervan wordt verdacht drie vrouwelijke gedetineerden seksueel te hebben misbruikt. Volgens het AD is er mogelijk sprake van grootschalig misbruik en wangedrag door cipiers in de Nederlandse vrouwengevangenissen.

Ook volgens advocaat Johan Oosterhagen is er reden tot zorg. Oosterhagen zet zich al langer in voor de rechten van vrouwen in de gevangenis. De afgelopen twee jaar sprak hij met ongeveer vijftig vrouwelijke (ex-) gedetineerden over hun ervaringen met ongewenste aanrakingen, vunzige opmerkingen, misbruik en zelfs verkrachtingen. Volgens Oosterhagen beperken de misstanden zich niet enkel tot de casus in Nieuwersluis: “Het gaat ook om andere bewakers en andere vrouwengevangenissen.”

Wanneer had u voor het eerst door dat er mogelijk iets mis was?

“Twee jaar geleden begeleidde ik een vrouw die een aantal jaar onterecht vast had gezeten. Zij had destijds alleen aan haar zus verteld dat zij in de gevangenis was verkracht door een bewaker. Uiteindelijk heeft die zus mijn cliënt ervan weten te overtuigen om de verkrachting ook met mij te bespreken. Daarna heb ik samen met haar aangifte gedaan. De politie gaf toen aan dat er nog zes andere vrouwen in beeld waren, die mogelijk ook slachtoffer zijn van deze bewaker. Op dat moment dacht ik bij mijzelf: als één bewaker dit al kan, tot zeven keer toe een vrouw verkrachten, dan is er misschien wel iets mis met de cultuur in de gevangenis. Daarom ben ik met meer vrouwen gaan praten en vrijwel elke vrouw gaf aan dat er sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag.”

Het zijn ernstige beschuldigingen die waarschijnlijk lastig te bewijzen zijn. Hoe gaat u hier als advocaat mee om?

“Het kan inderdaad lastig zijn om bijvoorbeeld een verkrachting te bewijzen. Zeker een bewaker weet vaak het beste waar de camera’s hangen en dat is bijvoorbeeld niet in de cel. Individuele zaken worden daarom vaak geseponeerd, want in de rechtbank is het het woord van het slachtoffer tegen het woord van de dader. Maar dat betekent niet dat het niet heeft plaatsgevonden. Alle verhalen die ik heb gehoord over opmerkingen en aanrakingen, dat verdient zeker een grondig en breed onderzoek. Als advocaat heb ik geprobeerd om al die verhalen van de gedetineerden bij elkaar te brengen. Belangrijk is dat het onderzoek naar deze misstanden niet zal gaan over het strafrechtelijk bewijzen van een individuele casus, maar over het grotere vraagstuk: hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen?”

De misstanden zouden al zeker sinds 2010 aan de gang zijn. Waarom is dit nieuws nog niet eerder naar buiten gekomen?

“Het zit duidelijk in de cultuur van de gevangenis. Eerder onderzoek van de inspectie beschrijft dat veel werknemers in de gevangenis het lastig vinden om ongepast gedrag van hun collega’s aan te kaarten. Dat komt mogelijk omdat veel bewakers al lange tijd in dienst zijn bij dezelfde gevangenis. Daarnaast bestaan er veel onderlinge relaties tussen het personeel. Vanwege personeelstekorten heeft de directie werknemers gevraagd of zij nog kennissen hadden die ook in de gevangenis zouden willen werken. Er werd zelfs een aanbrengbonus van 1000 euro uitgereikt. Zodoende werken broers en zussen op dezelfde locatie. Door die familieverhoudingen hebben werknemers mogelijk eerder de neiging om het voor elkaar op te nemen.”

De inspectie van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven een onderzoek in te stellen naar deze zaak. U pleit voor een onafhankelijk onderzoek, waarom?

“Ten eerste is de inspectie onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie van Justitie is tevens de werkgevers van de bewakers, dat onderzoek is dus nooit echt onafhankelijk. Daarbij heeft de inspectie aangekondigd slechts te gaan onderzoeken wat de vrouwengevangenis in Nieuwersluis heeft gedaan met mogelijke signalen in deze specifieke casus. Uit de gesprekken die ik met vrouwen in de gevangenis heb gehad, weet ik dat het groter is en ook nog op dit moment gebeurd. Het is dus noodzakelijk om alle vrouwen en ex-gedetineerden in de gevangenis te vragen: wat heb jij meegemaakt? Ik verwacht dat als zij hun verhaal anoniem mogen doen aan een onafhankelijke commissie, er een duidelijk beeld naar voren komt.”

Reactie op de misstanden van de verschillende instellingen De woordvoerder van de Inspectie geeft aan eerst de uitkomsten van het huidige onderzoek af te willen wachten, voordat er een besluit wordt genomen of verder onderzoek noodzakelijk is. Francesca Salamone, directeur van de PI Nieuwersluis, laat in een reactie weten: “Machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn onacceptabel. Het is daarom goed dat er onderzoek wordt ingesteld. Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan de deskundigheid van de inspectie en de onafhankelijkheid van dit onderzoek. Zolang het onderzoek loopt, kan ik verder niet inhoudelijk reageren.” Woordvoerder van de vrouwengevangenis in Ter Peel vindt dat het gaat om zorgwekkende aantijgingen. “Binnen de PI accepteren we grensoverschrijdend gedrag absoluut niet. Het is daarom goed dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan.”

Lees ook:

Onveiligheid neemt toe in overbelaste jeugdgevangenissen

Jeugdgevangenissen hebben last van ‘structurele overbelasting’, waardoor de veiligheid in het geding komt van het personeel en de jongeren. Dat concluderen drie inspecties na een meerjarig onderzoek.