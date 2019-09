Advocaat kroongetuige Nabil B. doodgeschoten

De politie bevestigde berichten van De Telegraaf en de NOS dat het gaat om de advocaat. Derk Wiersum (44) was raadsman van Nabil B. in liquidatiezaak Marengo. Dat proces richt zich op de berechting van zestien verdachten, onder wie crimineel kopstuk Ridouan T., de meest gezochte man van Nederland.

Het schietincident vond rond half acht plaats aan de Imstenrade in Buitenveldert. De schutter, volgens getuigen een tiener tussen 16 en 20 jaar oud, is te voet gevlucht, meldt de politie. Het lichaam van het slachtoffer is met een wit laken afgedekt en er is een traumahelikopter ter plaatse.

‘Onjuiste inschatting’

Nabil B. is de eerste kroongetuige voor justitie in het omvangrijke onderzoek naar de liquidaties rondom de mocromaffia. Twee jaar geleden kreeg hij wroeging na een vergismoord op één van zijn vrienden, waarna hij zich bij de politie meldde – ook omdat hij zijn eigen leven niet meer zeker was. Hij heeft inmiddels al tientallen verklaringen afgelegd over de voortvluchtige bendeleider Ridouan T., van wie wordt aangenomen dat hij in het buitenland verblijft.

B. zit zelf momenteel vast, op een speciale afdeling in Vught, waar hij extra wordt beschermd. Hij heeft opening van zaken gegeven over een aantal liquidaties, ook zaken waar hij zelf bij betrokken is geweest, in ruil voor strafvermindering en bescherming.

In 2018 werd de broer van Nabil B., Reduan B., in Amsterdam-Noord doodgeschoten. Dit gebeurde een week nadat bekend was geworden dat B. zich had gemeld als kroongetuige. Politie en justitie erkenden later dat ze de risico’s voor de familie van B. verkeerd hebben ingeschat. “We wisten dat de groep gewelddadig kon zijn en hebben absoluut maatregelen genomen, maar waren niet voorbereid op een liquidatie. Dat onze inschatting onjuist was, is verschrikkelijk”, aldus de politie destijds.

Vorige week nog kwam naar buiten dat Nabil B. zeer ontevreden is over zijn bescherming door het Team Getuigen Bescherming (TGB). Dusdanig, dat hij zijn kant van de overeenkomst dreigde op te zeggen om hiermee het OM onder druk te zetten voor betere bescherming. Dat wilde niet zeggen dat hij en zijn omgeving niet langer worden beschermd – de Nederlandse staat heeft een zorgplicht voor gevangenen en kroongetuigen. Al eerder waren B. en zijn familie in botsing gekomen met het TGB. Zo eiste de familie begin dit jaar in een kort geding meer geld en meer bescherming. B. trok zijn medewerking niet helemaal in; dan zou strafvermindering in het geding komen. Dit najaar gaat het proces verder.

De Imstenrade in Buitenveldert, vanochtend. Beeld ANP

Geschokte reacties

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is “zeer geschokt” dat een advocaat in de uitoefening van zijn functie is geliquideerd. “We leven mee met de nabestaanden en volgen het onderzoek op de voet”, zegt een woordvoerder. Ook de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten is “diep geschokt”. Volgens de vereniging verliest de strafrechtadvocatuur “een goede, bekwame en fijne collega.” “Deze verschrikkelijke daad raakt een van de kernen van de rechtsstaat. Strafrechtadvocaten moeten veilig hun werk kunnen doen”, aldus de organisatie.

Derk Wiersum was een fijne en slimme confrère. Diep geschokt door dit vreselijke nieuws. Sidney Smeets

Partijen in de Tweede Kamer reageren eveneens geschokt op de moord op de advocaat van Nabil B. Regeringspartij CDA spreekt van ‘een regelrechte aanslag op onze rechtsstaat’. Ook coalitiepartner VVD ziet de rechtsstaat in het geding komen.

“Dit is erger dan erg”, zegt CDA-Kamerlid Chris van Dam op Twitter. “Een nieuw hoofdstuk in de brutaliteit van de drugsmaffia.” De nieuwe liquidatie doet zijn VVD-collega Dilan Yesilgöz denken aan ‘Italiaanse maffiapraktijken’. “Zeer schokkend dit. Dit tast het fundament van onze rechtsstaat aan en zou niet mogen gebeuren in Nederland.”

Lees ook:

Politie en OM: gevaar familie kroongetuige Nabil B. onderschat

Politie en justitie erkennen dat ze de dreiging voor de familie van kroongetuige Nabil B. verkeerd hebben ingeschat. De verantwoordelijken binnen politie en Openbaar Ministerie hebben verklaard.