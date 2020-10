Advocaat Jos B. wil vrijspraak in zaak Nicky Verstappen. ‘Er is slordig omgegaan met bewijsmateriaal’

Hij wendde zich tot de mensen die achter hem zaten. “Ik ben niet blind voor de pijn van de familie”, zei Gerald Roethof maandag richting de nabestaanden van Nicky Verstappen. De advocaat begrijpt dat zij gerechtigheid willen, dat de samenleving een zondebok zoekt. “Maar zit er wel een dader hier voor u vandaag? Is er überhaupt wel een strafbaar feit gepleegd? Kan worden vastgesteld dat de feiten hebben plaatsgevonden?”

Wat Roethof betreft is het antwoord op die vragen overduidelijk ‘nee’. In de rechtszaal van Maastricht legde de raadsman van verdachte Jos B. uit dat het door justitie gepresenteerde bewijs wankelt, dat er te veel vraagtekens blijven bestaan over het lot van Nicky Verstappen, een Limburgs jongetje dat in 1998 dood werd gevonden, vlak bij het zomerkamp dat hij bezocht.

Gebrek aan sporen

Het Openbaar Ministerie, dat vorige week vijftien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging tegen B. eiste, meent dat de verdachte Nicky heeft ontvoerd. Na het elfjarige jochie te hebben misbruikt, zou B. hem om het leven hebben gebracht om zijn seksuele daad te verdoezelen. Het OM kan zich simpelweg geen ander logisch scenario voorstellen. Hoe anders kunnen B.’s sporen terecht zijn gekomen op de onderbroek van de vermiste jongen?

“Er is in deze zaak slordig omgegaan met bewijsmateriaal”, stelde Roethof maandag. Volgens de advocaat zijn zowel de broek als onderbroek van Nicky in een zak gestopt, waardoor B.’s DNA zich heeft kunnen verspreiden. Bovendien is onzeker of het Limburgse jongetje daadwerkelijk is misbruikt. Zo is er geen schaamhaar, bloed of sperma gevonden op Nicky’s lijfje, noch sporen die duiden op verzet. “Geen enkele deskundige zegt dat het sporenbeeld in de onderbroek past bij het scenario van het OM.”

Onzinverhaal

Volgens de verdediging is het DNA van B. op Nicky beland, omdat de natuurliefhebber om 1998 bij hem is neergeknield. Tijdens een zomerse fietstocht was hij toevallig op het dode kind gestuit, legde de verdachte eind vorige maand uit aan de rechtbank. Hij had Nicky’s kleren rechtgetrokken, maar was daarna snel weer vertrokken. Vanwege zijn eerdere betrokkenheid bij een zedenzaak was B. bang bij de zaak betrokken te raken.

Het OM deed B.’s verklaring vorige week af als een ‘ingestudeerd toneelstukje’. Quatsch, zo stelde Roethof. Als het daadwerkelijk een onzinverhaal zou zijn geweest, zouden hij en B. wel met iets beters zijn gekomen. “Als we echt een op het dossier afgestemde verklaring hadden willen afleggen, was dat heel makkelijk geweest.”

Alternatieve doodsoorzaken

In de rechtszaal vroeg Roethof zich hardop af of Nicky wel om het leven is gebracht. Ook zijn doodsoorzaak hebben experts niet onomstotelijk vast kunnen stellen. Justitie vermoedt dat het jongetje is verstikt, onder meer omdat een gezond kind van elf niet zomaar dood neervalt.

Een gekke redenering, vindt Roethof. De advocaat somde alternatieve doodsoorzaken op, als uitdroging, stress en plotseling hartfalen. Om een verdachte te kunnen veroordelen voor een geweldsmisdrijf, stelde hij, moet het gebruik van dodelijk geweld wel kunnen worden aangetoond. Anders moet de rechtbank vrijspreken van een levensdelict.

