Advocaat Jos B. doet beroep op rechtbank: Laat u niet overtuigen door onderbuikgevoelens

Hij wendde zich tot de mensen die achter hem zaten. “Ik ben niet blind voor de pijn van de familie”, zei Gerald Roethof maandag richting de achterblijvers van Nicky Verstappen. De advocaat begrijpt dat zij gerechtigheid willen, dat de samenleving een zondebok zoekt. “Maar zit er wel een dader hier voor u vandaag? Is er überhaupt wel een strafbaar feit gepleegd? Kan worden vastgesteld dat de feiten hebben plaatsgevonden?”

Wat Roethof betreft is het antwoord op die vragen overduidelijk ‘nee’. In een ruim acht uur durend pleidooi legde de raadsman van verdachte Jos B. uit dat het door justitie gepresenteerde bewijs wankelt. Volgens hem blijven er te veel vraagtekens bestaan over het lot van Nicky Verstappen, een Limburgs jongetje dat in 1998 dood werd gevonden vlak bij het zomerkamp dat hij bezocht.

Het Openbaar Ministerie, dat vorige week vijftien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging tegen B. eiste, meent dat de verdachte Nicky heeft ontvoerd. Na het elfjarige jochie te hebben misbruikt, zou B. hem vervolgens om het leven hebben gebracht om zijn seksuele daad te verdoezelen. Een ander logisch scenario kan het OM zich niet voorstellen. Hoe anders kunnen B.’s sporen terecht zijn gekomen op de onderbroek van de vermiste jongen?

“Er is slordig omgegaan met bewijsmateriaal”, zo verdedigde Roethof zijn cliënt in de Maastrichtse rechtbank. Eind vorige maand verklaarde B. dat zijn dna op Nicky terecht is gekomen omdat hij die zomer in 1998 per toeval op het levenloze jongetje was gestuit. Hij had de kleren van het dode kind recht getrokken, maar was gauw weer vertrokken. Vanwege zijn eerdere betrokkenheid bij een zedenzaak, wilde B. zich afzijdig houden.

Tal van andere doodsoorzaken denkbaar

Volgens Roethof werd er 22 jaar geleden anders met dna omgegaan dan nu. Zo is het mogelijk dat de broek en onderbroek van Nicky samen in een zak zijn gestopt. Ook hebben meerdere mensen Nicky aangeraakt nadat hij was gevonden en is hij met kleding en al naar het mortuarium gebracht, waardoor B.’s dna zich heeft kunnen verplaatsen. “Als u alles bekijkt, dan kunt u zeggen: we vinden het verdacht”, richtte Roethof zich tot de rechtbank. “Maar als u zich afvraagt of u er iets mee kan qua wettig bewijs, dan is het antwoord nee.”

Bovendien is onduidelijk of het Limburgse jongetje daadwerkelijk is misbruikt, zei de advocaat, verwijzend naar de rapporten van experts. Er is geen schaamhaar, bloed of sperma gevonden op Nicky’s lijfje, noch sporen die duiden op verzet. “Hoezo seksueel misbruik? Geen deskundige zegt met enige mate van zekerheid dat Nicky wel seksueel is misbruikt.”

In de rechtszaal vroeg Roethof zich hardop af of Nicky wel om het leven is gebracht. Ook zijn doodsoorzaak hebben experts niet onomstotelijk vast kunnen stellen. Justitie vermoedt dat iemand het jongetje heeft verstikt, onder meer omdat een gezond kind van elf niet zo maar dood neervalt. Maar volgens de advocaat zijn er tal van andere doodsoorzaken denkbaar, zoals uitdroging, stress en plotseling hartfalen.

“Er is in de zaak Verstappen te weinig concreet bewijs”, concludeerde de raadsman. “Het is te mager. Mijn verzoek aan uw rechtbank is: laat u niet overtuigen.” Roethof verzocht de rechtbank zich niet te laten overtuigen door onderbuikgevoelens. “Als je twijfelt, kun je eigenlijk maar één ding doen en dat is vrijspreken.”

