Advocaat Inez Weski komt vrij, voorlopige hechtenis opgeheven

De rechtbank in Rotterdam besliste donderdag dat het voorarrest van Inez Weski wordt opgeheven. De raadkamer oordeelt dat er geen grond meer is om haar langer vast te houden, meldt de rechtbank.

De 68-jarige Weski was de advocaat van Ridouan T., de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Ze zou informatie van haar inmiddels ex-cliënt vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (Ebi) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld. Op 21 april werd ze aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het schenden van geheimen. Als advocaat is ze voorlopig geschorst, omdat ze als verdachte niet in staat is haar praktijk te voeren.

Doorgeefluik

Haar arrestatie bracht het jarenlange Marengo-proces, met de finish in zicht, in rep en roer. Toen Weski de verdediging van T. neerlegde, besloot die zijn eigen verdediging te willen voeren. De rechtbank wil daar met hem over in gesprek, dat gaat op 19 juni gebeuren.

Een vorige advocaat van T., zijn neef Youssef, werd eerder dit jaar veroordeeld tot 5,5 jaar cel omdat hij informatie uit de Ebi doorsluisde. Tijdens zijn strafzaak suggereerde Youssef T. dat Weski ook als doorgeefluik zou hebben gefungeerd. Weski was woest om die verdachtmakingen en ontkende in alle toonaarden.

Het Openbaar Ministerie liet destijds weten weten dat ‘aanvankelijk onderzoek duidelijk maakte dat het vermoeden bestaat dat Weski door familieleden van T. is benaderd voor een communicatielijn, maar niet dat zij erbij betrokken is geweest’. Inmiddels denkt het OM daar dus anders over. Het Landelijk parket heeft nog niet op de vrijlating van Weski gereageerd.

