Advocaat Inez Weski is een kundige workaholic, maar wordt nu zelf verdacht

Zeer kundig en betrokken. Altijd in het bezit van een enorme dossierkennis. Zo wordt strafrechtadvocaat Inez Weski (68) omschreven door haar collega’s. Vrijdag werd ze gearresteerd op verdenking van deelname aan een criminele organisatie, die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen. De arrestatie bracht een enorme schok teweeg in advocatenland. Nog nooit werd een advocaat van haar statuur aangehouden.

Weski werkt al meer dan veertig jaar als strafpleiter en is een van de bekendste advocaten van Nederland, onder meer door haar veelvuldige televisieoptredens. Ze is op dit moment de raadsvrouw van Ridouan T. en staat hem bij in het omvangrijke proces Marengo, dat draait om meerdere liquidaties en pogingen daartoe. De laatste zittingen vonden juist afgelopen week plaats, kort voor de arrestatie van de advocaat.

Weski wordt ervan verdacht dat ze, al dan niet onder druk, misbruik heeft gemaakt van haar positie door informatie van de buitenwereld aan haar cliënt door te geven. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de verdenkingen ontstaan in de zomer van 2022, toen er een update beschikbaar kwam met ontsleutelde berichten van SkyECC, een bedrijf dat versleutelingssoftware installeerde op smartphones.

Weski was woest om verdachtmakingen

Begin dit jaar werd T.'s andere advocaat, zijn neef Youssef, veroordeeld tot vijf en een half jaar cel, omdat hij volgens het OM een sleutelrol speelde in de organisatie van zijn oom. Door zijn rol als ‘boodschappenjongen’ kon de criminele organisatie blijven draaien terwijl T. achter tralies zat.

De neef betuigde meermaals spijt. Hij zei dat hij er ‘millimeter voor millimeter’ werd ingetrokken. “Het was sluipend gif. Dit is niet waarvoor ik zo lang heb gestudeerd en een eed als advocaat heb afgelegd. Maar ik had geen keuze.”

Tijdens de strafzaak tegen Youssef T. werd al gesuggereerd dat Weski een doorgeefluik was voor berichten van familieleden van de topcrimineel. Ze ontkende en was woest om die verdachtmakingen.

Waarom de zaak gevoelige ligt

Wat precies het bewijs is waarop het OM de verdenking tegen Weski baseert, is niet bekend. Vrijdag zijn haar kantoor en huis doorzocht. De zaak ligt zeer gevoelig omdat strafadvocaten een geheimhoudingsplicht hebben: cliënten moeten ervan uit kunnen gaan dat alles wat zij met hun advocaat bespreken vertrouwelijk is. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag het verschoningsrecht voor waarheidsvinding wijken, maar de inbreuk daarop moet beperkt blijven.

Weski’s arrestatie is de zoveelste absurde wending in een proces dat alles behalve gesmeerd is verlopen. Zo ging het er regelmatig hard aan toe tussen de advocaten van de verdachten en het OM. Bijvoorbeeld toen bleek dat twee advocaten geschaduwd waren tijdens een reis naar Dubai. T. was toen nog voortvluchtig en werd uiteindelijk in Dubai aangehouden.

Het proces werd daarnaast overschaduwd door drie moorden: die op de broer, de advocaat van de kroongetuige Derk Wiersum en de adviseur van de kroongetuige Peter R. de Vries. Het OM kreeg fikse kritiek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid: er is veel misgegaan bij de beveiliging van betrokkenen en de keuzes die het OM daarin maakte.

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten benadrukte na Weski’s arrestatie dat een eerlijk strafproces betekent dat ‘ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn of haar onschuld in rechte is komen vast te staan.’ En dat dit dus ook voor haar geldt, een advocaat die volgens de vereniging als ‘kundig en betrokken’ te boek staat.

Weski is ook advocaat van de Surinaamse president en veroordeelde drugshandelaar Desi Bouterse. Ze staat daarnaast de van oorlogsmisdrijven en wapenhandel beschuldigde Guus Kouwenhoven bij.

Te gast bij Zomergasten

Samen met haar zus bestiert Weski sinds 1978 een advocatenkantoor in Rotterdam, waar inmiddels ook haar zoon Guy werkt. Ze staat bekend om haar enorme werkethos en gaat bijna nooit op vakantie, vertelde ze in 2020 toen ze te gast was in het interviewprogramma Zomergasten.

Ondanks haar veelvuldige optredens in de media vertelt ze zelden iets over haar persoonlijke leven. Ze noemt zichzelf een zelfstandig denker, iemand die durft een onafhankelijke mening te hebben en die niet zomaar met de meute mee gaat, ‘ongeacht of dat goed of slecht is’.

Als jongste telg in een gezin van vijf leerde ze al vroeg voor zichzelf opkomen. Wie een goed argument had kreeg van moeder een dubbeltje. Dat werd later 400 euro per uur, maar Weski werd niet gedreven door geld, vertelt haar zus Miriam in het programma Brandpunt in 2011. Ze kwam op de kleuterschool al op voor andere kleuters.

Over het contact met haar cliënten zegt Weski in de uitzending dat ze altijd een professionele afstand houdt omdat je je werk anders niet goed kunt doen. Zo tutoyeert ze nooit, ook na jaren van samenwerking niet. “Je kunt beter niet in dezelfde auto zitten, in hetzelfde etablissement komen, vul maar in. Het is beter om gewoon cool en clean op de zitting te verschijnen en ieder zijns weegs gaan. Dat moet je gescheiden houden.”

