Advocaat Inez Weski blijft twee weken langer in voorarrest

Zelfs scenarioschrijvers zouden het niet bij elkaar bedacht krijgen. Van een corrupte advocaat die zelf achter tralies belandt tot vergismoorden, een dode misdaadverslaggever en gewelddadige uitbraakplannen uit de extra beveiligde gevangenis in Vught. In de Amsterdamse rechtbank omschreef advocaat Onno de Jong het Marengo-proces als ‘het meest verziekte, vergiftigde proces ooit’. Ook de nieuwste aflevering van de strafrechtsaga heeft velen verbijsterd: de arrestatie van Inez Weski. Zij is de advocaat van hoofdverdachte Ridouan T.

Weski werd vrijdag opgepakt, op verdenking van het doorsluizen van verboden boodschappen. Maandag besloot de rechter-commissaris van de Rotterdamse rechtbank dat het voorarrest van de 68-jarige advocaat met twee weken wordt verlengd. Haar advocaten maakten ’s middags bekend dat Weski de verdediging van T. neerlegt.

Goede reputatie

Weski zit al meer dan veertig jaar in het vak. Onder haar collega’s staat ze bekend als betrouwbaar, kundig en betrokken. Toch verdenkt justitie haar van deelname aan een criminele organisatie, namelijk die van haar cliënt Ridouan T. Volgens het OM heeft Weski informatie van hem doorgegeven aan derden, terwijl dat niet mocht, en ook boodschappen van de buitenwereld aan T. gebracht. Hij zit in Vught in de strengst beveiligde gevangenis van Nederland.

De regels voor het door­geven van informatie zijn helder. Vindt het OM het vanwege een lopend onderzoek van belang dat de verdachte tijdelijk geen contact heeft met de buitenwereld, dan kan het iemand beperkingen opleggen. Dat gebeurt vaak in zaken rond ernstige zeden- en geweldsmisdrijven. Verdachten in beperkingen, zoals ook Ridouan T., mogen enkel spreken met hun advocaat.

Schenden van beperkingen is een doodzonde

De advocaat mag op zijn of haar beurt in zulke gevallen geen informatie delen met ­derden. Ook tegenover de familie van cliënten moeten strafpleiters hun lippen op elkaar houden. Om te voorkomen dat het strafrechtelijk onderzoek wordt belemmerd mag de advocaat niets loslaten zonder toestemming van de officier van justitie.

Het schenden van die geheimhoudingsplicht geldt in de advocatuur als een doodzonde. Begin dit jaar kreeg Youssef T. vijfenhalf jaar celstraf opgelegd, omdat de neef van Ridouan T. annex zijn advocaat voor mediazaken volgens de rechter onder meer als ‘boodschappenjongen’ van zijn oom fungeerde.

Youssef zei in de rechtbank geen keuze te hebben gehad, ‘nee’ zeggen was volgens hem geen optie. Dat zou ook het geval kunnen zijn bij Weski. Misschien heeft ze bewust en met tegenzin een misstap begaan omdat ze geen andere mogelijkheid zag, omdat er bijvoorbeeld reëel gevaar dreigt voor haar of haar naasten.

Gezien het verloop van Marengo is dat geen gekke gedachte. Het gros van de zeventien verdachten in dit omvangrijke proces staat immers terecht wegens liquidaties. Zowel de broer (Reduan B.), advocaat (Derk Wiersum) als de vertrouwenspersoon (Peter R. de Vries) van de kroongetuige zijn om het leven gebracht. De beveiliging van premier Mark Rutte en prinses Amalia werd opgeschroefd omdat er in de kring rond Marengo plannen zouden zijn om hen te ontvoeren. Allerhande type dreigingen trokken in het monsterproces voorbij, en het is de vraag in hoeverre het een advocaat kan worden aangerekend om bij doodsbedreigingen te voldoen aan verzoeken van een cliënt.

Een derde scenario: het OM heeft het mis

Het zou ook kunnen dat Weski zelf heeft besloten bij te beunen als crimineel, al lijkt dat gezien haar reputatie onwaarschijnlijk. Een derde mogelijkheid doet realistischer aan: het OM heeft het bij het verkeerde eind. Dat zou niet voor het eerst zijn. Zo betichtte justitie in de zomer van 2020 meerdere advocaten in het Marengo-proces van hetzelfde vergrijp waartegen Weski zich nu moet verdedigen: zij zouden informatie hebben doorgesluisd terwijl hun cliënten in beperkingen zaten. Na onderzoek van de deken van de orde van advocaten bleef van die beschuldigingen weinig over.

In het tv-programma WNL stelde OM-topman Gerrit van der Burg zondag dat het strafonderzoek tegen Weski ‘nog alle kanten op kan gaan’. Maar de gevolgen van haar arrestatie voor het verloop van Marengo zijn hoe dan ook groot. Na vijf jaar was het slot van het proces eindelijk in zicht, en deze week kregen de laatste verdachten de kans om het laatste woord te voeren.

Maar nu Weski zich terugtrekt als advocaat van de hoofdverdachte lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de rechter daadwerkelijk uitspraak doet op 20 oktober. Het zal geen gemakkelijke klus zijn om een opvolger voor haar te vinden.

