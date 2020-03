Advocaat Gökmen T. pleit tegen levenslange celstraf

Volgens advocaat André Seebregts moet er rekening worden gehouden met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van zijn cliënt. Een lange celstraf plus tbs met dwangverpleging is meer op zijn plaats, aldus Seebregts.

De advocaat zit in een ingewikkelde positie. T. weigert met hem te praten. De verdachte in het proces rond de tramaanslag vorig jaar in Utrecht, wil helemaal geen advocaat. De rechtbank heeft hem er toch een toegewezen, omdat bij T. een gebrekkig geestelijk vermogen is geconstateerd. Hij is onder meer zwakbegaafd, narcistisch en doet aan zelfoverschatting.

Dus moet Seebregts een cliënt verdedigen zonder dat hij weet wat de man zelf wil. Een cliënt ook nog die door op de eerste procesdag richting zijn advocaat te spugen, toen die voor zijn belangen opkwam, luid en duidelijk leek te maken niet op die bijval te zitten wachten.

Het brengt Seebregts in een ongemakkelijke positie. Dat ongemak beschreef hij vrijdagochtend toen hij reageerde op de strafeis van het OM. “Ik wil verantwoording afleggen, al is het maar richting mijn cliënt”, aldus de advocaat, terwijl hij naar het scherm kijkt waarop T. te zien is vanuit een andere zaal. T. zit onderuit gezakt in zijn stoel, zijn hoofd opzij. “Mijn cliënt die nu misschien slaapt, maar dat terzijde.”

Zwakbegaafd

Seebregts is er naar eigen zeggen vanuit gegaan dat geen enkele verdachte belang heeft bij een levenslange celstraf. Ook niet T., die in de gevangenis tijdens afgeluisterde gesprekken met zijn familie heeft aangegeven het prima te vinden levenslang te krijgen. Het is binnen beter dan met al die smerigheid buiten, zei T. “Het kan duiden op berusting, niet per se een wens”, aldus Seebregts. “Bovendien kan deze verdachte niet in staat worden geacht een weloverwogen oordeel te hebben. Juist daarom heeft de rechtbank mij opgedragen hem te verdedigen.”

Bovendien heeft het Pieter Baan Centrum (PBC), waar T. door gedragsdeskundigen werd onderzocht, aangegeven dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. Dat sluit het opleggen van een levenslange celstraf niet uit, zegt Seebregts, maar het ‘wringt wel een beetje’. “Zijn intelligentie ligt op grens van verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid, zegt het PBC. Dat is heel erg zwak. Dat lage IQ heeft bijgedragen aan de beslissing deze feiten te plegen. Dat dient te worden meegenomen in het bepalen van de strafmaat.”

T. werd vrijdagochtend, direct bij de start van de vierde procesdag, opnieuw uit de zittingszaal verwijderd. Nadat de rechter hem welkom had geheten en hem op zijn rechten had gewezen, stuurde T. een rochel in de richting van de rechters. “Net mis”, constateerde de voorzitter, waarna agenten de verdachte de zaal uit brachten. Volgens Seebregts vertoont zijn cliënt de hele week al ‘schokkend gedrag’. “Velen van ons worden er een klein beetje stil van, ik in ieder geval wel.”

