Adviesraad wil weer voorrang vluchteling voor huurwoning

Verklaar de zoektocht van erkende vluchtelingen naar een woning weer als urgent. Dat is de belangrijkste aanbeveling die de Adviesraad Migratie doet aan de regering, in een rapport dat donderdag verschijnt. Sinds 2018 stagneert de huisvesting van deze vluchtelingen (statushouders in jargon). Het is een van de redenen voor de crisis in de asielopvang.

De urgentieverklaring voor statushouders klinkt bekend in de oren. Tot 2017 kregen vluchtelingen dat stempel nog automatisch bij de inschrijving voor een huurwoning. Deze regeling had twee doelen: snelle doorstroom in de opvang en een snelle integratie van asielzoekers die een verblijfsvergunning hadden gekregen. Jarenlang was er geen discussie over de urgentieverklaring.

De regeling werd afgeschaft uit politieke overwegingen: door krapte op de woningmarkt stegen wachttijden voor een huurwoning snel. De VVD vond dat de overheid niemand moet bevoordelen en zonder aantrekkelijke huisvestingsregeling kozen asielzoekers misschien wel voor een ander land dan Nederland. Coalitiepartner PvdA stemde schoorvoetend in, met de eis dat er genoeg alternatieve woonruimte beschikbaar zou komen.

Hoe dan ook snel een huis nodig

De vereniging van woningcorporaties Aedes noemde het besluit toen al ‘onverstandig’, met als argument dat vluchtelingen hoe dan ook snel een huis nodig hebben. Dat betekent dat ook sinds 2017 vluchtelingen voorrang krijgen bij huisvesting, alleen regelt iedere gemeente dat nu op zijn eigen manier.

Daardoor is een bonte stoet aan werkwijzen ontstaan. Ondertussen loopt de helft van de gemeenten achter bij de wettelijke taak om vluchtelingen te huisvesten. Daarom besloot bijvoorbeeld de gemeente Amersfoort woensdag nog om vanaf 1 november ‘bijna alle passende, beschikbare sociale huurwoningen’ toe te wijzen aan statushouders, om zo de achterstand in te lopen. De gemeente Utrecht deed dat eerder ook.

De Adviesraad Migratie concludeert dat de afschaffing van de verplichte urgentieverklaring een misser was. Er is sindsdien onvoldoende werk gemaakt van andere manieren om vluchtelingen tijdig aan een woning te helpen en ‘zo heeft de overheid zich in de eigen voet geschoten.’

Erbarmelijke omstandigheden in Ter Apel

De doorstroom in de asielketen is namelijk vastgelopen. Ruim 17.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning leven momenteel in de asielopvang, en houden daar plekken bezet bedoeld voor asielzoekers die hun procedure nog moeten doorlopen. Mede daardoor slapen nu duizenden asielzoekers in soms erbarmelijke omstandigheden in Ter Apel of in crisisnoodopvang.

De regering heeft in zekere zin ‘boter op het hoofd’, concludeert de Adviesraad Migratie. Er is kritiek op gemeenten die verzaken bij hun wettelijke taak om vluchtelingen te huisvesten, maar met de afschaffing van de urgentieverklaring voor deze vluchtelingen heeft de overheid zelf het verkeerde signaal afgegeven.

De Adviesraad Migratie benadrukt tevens dat de wooncrisis niet door vluchtelingen wordt veroorzaakt. Tussen 2015 en 2020 werd gemiddeld 7,3 procent van alle sociale huurwoningen toegewezen aan vluchtelingen. Meer dan 90 procent dus niet. Wel is de verwachting dat dit percentage tijdelijk zal stijgen omdat dit jaar het aantal nieuwe asielverzoeken flink toeneemt. Minister De Jonge (Wonen, CDA) zei daarover eerder dat die toename niet leidt tot erge verdringing op de woningmarkt.

Proactief zoeken naar huisvesting

In het rapport van de Adviesraad staan meer aanbevelingen. Zo zou het toezicht op de huisvesting van vluchtelingen door gemeenten beter georganiseerd moeten worden. Die taak ligt bij provincies maar die zijn terughoudend, ook al voldoen gemeenten soms jaar in jaar uit niet aan hun wettelijke verplichtingen. Provincies zouden proactief met gemeenten moeten zoeken naar de mogelijkheden om vluchtelingen te huisvesten.

Een ander pijnpunt is dat subsidieregelingen voor de huisvesting van vluchtelingen, de plank vaak volledig misslaan. De Adviesraad somt drie voorbeelden op waarmee gemeenten duizenden vluchtelingen een huis hadden kunnen bieden. Om verschillende redenen werd slechts een fractie hiervan gerealiseerd.

Met de subsidies erkent de regering dat het voor gemeenten lastig is om vluchtelingen aan een woning te koppelen en zij daarbij hulp nodig hebben, maar vervolgens worden regelingen opgetuigd die totaal niet doeltreffend zijn. Dat kan en moet veel beter, aldus de Adviesraad.

