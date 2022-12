Adviesraad kritisch: ‘De overheid heeft geen visie op migratie’

De regering wil grip op migratie. Sterker; allerlei partijen en bewindslieden, onder wie premier Mark Rutte, hebben wensen en beloftes uitgesproken rond het beperken van migratie. Maar hoe krijg je grip op migratie? Monique Kremer heeft het begin van een antwoord. “Start eens met het ontwikkelen van een migratiebeleid. Dat is er helemaal niet”, constateert ze kritisch.

Op verzoek van de regering onderzocht de onafhankelijke Adviesraad Migratie of richtgetallen of immigratiequota kunnen helpen bij het krijgen van grip op migratie. Naast onderzoek en interviews vergeleek de raad het migratiebeleid van vier andere landen: Duitsland, Oostenrijk, Zweden en Canada. Hieruit rolde een lijvig rapport van 178 pagina’s, dat vandaag wordt gepresenteerd door Kremer, voorzitter van de raad.

In uw rapport staat dat zulke richtgetallen een afgeleide moeten zijn van een samenhangend migratiebeleid. Maar dat is er dus niet?

“Nee, en dat is alarmerend. Op het gebied van migratie kijken we al jaren niet vooruit en daardoor zijn er voortdurend crises. Niet alleen een crisis in de asielopvang, zoals nu, maar bijvoorbeeld ook rond de omstandigheden van arbeidsmigranten. Het gaat hier vaak over asielmigratie maar arbeidsmigratie is een veel grotere categorie. Ook daarin ontbreekt enig beleid.”

Aan wat voor beleid denkt u dan?

“Een antwoord op de vraag: wat willen we? Waarom stuurt economische zaken niet op bedrijvigheid? We hebben veel logistiek, distributie, vleesverwerking en het areaal asperge wordt steeds groter in Nederland. Je kunt ook inzetten op arbeidsmigratie in maatschappelijk belangrijke sectoren zoals de zorg en minder inzetten op sectoren die vervuilend zijn of de lage-lonen-economie blijven ontwikkelen.”

En dan helpen richtgetallen?

“Streefcijfers kunnen zinvol zijn, ja. Het gaat dan niet alleen om aantallen maar ook om de vraag wie er naar Nederland komen. Zijn dat mensen van binnen de Europese Unie, of vakmigranten van buiten de EU? Duitsland heeft daar bijvoorbeeld wel duidelijke afspraken over gemaakt. Dat kunnen wij natuurlijk ook doen.”

Wat zou een richtgetal kunnen zijn?

“Als je hiermee wilt werken moet je werken met bandbreedtes. Stel meerjarige getallen op want pieken en dalen in migratie kun je niet altijd voorkomen. Een voorbeeld is Canada, dat driejarenplannen en streefgetallen opstelt op basis van de vraag: wat hebben we economisch en maatschappelijk nodig? Ook peilen ze daar bij burgers hoe zij kijken naar vormen van migratie. Dat kan een inspiratie zijn.”

U schrijft ook: quota om het aantal asielzoekers te beperken kunnen niet. Waarom niet?

“Dan toorn je aan de rechtsstaat en wordt je teruggefloten door de rechter. Als je dat toch wilt moet je verdragen opzeggen en uit de Europese Unie stappen. Dat heeft grote diplomatieke gevolgen en uiteindelijk schiet je jezelf in de voet. Als wij verdragen opzeggen, kan Turkije ook zeggen: laat maar. Dan wordt het probleem alleen maar groter.”

Een visie op asielmigratie is zinloos?

“Nee, dat klopt niet. Een visie op asielmigratie kan zijn dat we die mensen sneller aan het werk willen helpen. Dat inburgering beter moet.

“Maar de overheid heeft weinig grip op de instroom van asielzoekers. Natuurlijk kun je je richten op buitenlandbeleid en op snellere asielprocedures. Maar kortweg geldt: als er geen oorlog is, dan zijn er minder asielaanvragen en als Rusland een land binnenvalt of Afghanistan in de handen van de Taliban valt, weer veel. Vervolgens ga je over zo’n quotum heen en zo creëer je teleurstelling bij de burger.”

U zegt, beloof geen dingen die je niet kunt waarmaken.

“Precies. Het vertrouwen in de overheid is al broos, en juist in het migratiedebat zijn beloftes dom. Dan hou je mensen voor de gek.”

