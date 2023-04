Advies: wacht even met zwangerschap na stoppen met pil

Onderzoekers van onder andere het Radboudmc in Nijmegen adviseren vrouwen die stoppen met het slikken van de pil, om in ieder geval nog drie maanden niet zwanger te worden. De onderzoekers maakten gebruik van gegevens van ruim zevenduizend zwangerschappen. Zo’n 1050 daarvan ontstonden binnen drie maanden nadat de moeder was gestopt met de anticonceptiepil.

Die 1050 zwangerschappen laten vaker complicaties zien zoals zwangerschapsvergiftiging, zegt gynaecoloog Marc Spaanderman, een van de onderzoekers. “Het gaat daarbij om kleine getallen”, benadrukt Spaanderman. “Maar het is voldoende om erbij stil te staan: wie zwanger wil worden, kan daar beter even mee wachten, tot drie maanden na het stoppen met de anticonceptiepil.” Het gebruik van andere anti-conceptiemiddelen als condooms is dan aan te raden.

Beperkt risico, serieus probleem

In Nederland krijgt zo’n 3 procent van de zwangere vrouwen zwangerschapsvergiftiging. De nieuwe studie laat zien dat het risico daarop zo’n 30 à 40 procent groter is voor wie zwanger wordt binnen drie maanden na stoppen met de anticonceptiepil. “Dan heb je het uiteindelijk over een kans van zo’n 4 procent voor vrouwen die binnen drie maanden zwanger worden”, zegt Spaanderman. Dat is nog steeds een beperkt risico, onderstreept hij. Maar zwangerschapsvergiftiging is een serieus probleem, zeker vroeg in de zwangerschap. Spaanderman: “Het is een ziekte van de bloedvaten, het ‘wegennet’ van het lichaam, en dat kan tot serieuze en zeer diverse klachten leiden.” Soms betekent zwangerschapsziekte ook dat de moeder eerder van een kind moet bevallen, wat leidt tot een relatief licht geboortegewicht.

Ook vroeggeboorte komt wat vaker voor en lagere geboortegewicht - maar dat geldt voor alle vrouwen die voorheen de pil slikten. Waarom dat gebeurt, is onbekend. Waarschijnlijk kost het tijd voordat de hormonen van de pil het lichaam geheel hebben verlaten.

