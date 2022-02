Advies: tweede booster voor 70-plussers en mensen met een kwetsbare gezondheid

Mensen ouder dan 70 jaar of met een kwetsbare gezondheid moeten een tweede boostervaccinatie tegen het coronavirus krijgen aangeboden. Dat adviseert de Gezondheidsraad vrijdag aan het kabinet. De Raad constateert dat bescherming door vaccinatie na verloop van tijd afneemt en kwetsbare groepen nog altijd een groter risico lopen op ernstige ziekte, ook met de omikronvariant. Mede uit voorzorg acht de Gezondheidsraad het daarom verstandig om een tweede booster aan te bieden.

Sinds eind november kregen mensen in Nederland een eerste booster aangeboden. Door gebrekkige registratie van het RIVM is echter onbekend hoeveel mensen ouder dan 70 deze booster ook daadwerkelijk hebben laten zetten. Wel werd in januari duidelijk dat de opkomst onder 60-plussers rond de 90 procent lag. Alleen met een eerste booster maken mensen aanspraak op een tweede.

Verwachte gezondheidswinst voor gezonde volwassenen gering

Voor de meeste volwassenen ziet de Gezondheidsraad geen reden om een tweede booster aan te bieden. De omikronvariant is minder ziekmakend waardoor de verwachte gezondheidswinst voor gezonde volwassenen met eerdere inentingen – waaronder een booster – gering is, aldus de Raad.

Anders is dat voor 70-plussers en volwassenen met een kwetsbare gezondheid. Binnen die laatste groep onderscheidt de Gezondheidsraad bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met het syndroom van Down en volwassenen met een ernstige immuunstoornis.

Tot nu toe enige onderzoek naar werkzaamheid tweede booster is positief

De Raad erkent in haar advies dat er nog nauwelijks gegevens beschikbaar zijn over het nut van een tweede booster. Israël is het eerste en enige land dat deze extra booster al beschikbaar stelde aan 60-plussers. Uit dat land komt ook het enige kleine onderzoek naar de werkzaamheid van een tweede booster. Het aantal bevestigde infecties bij mensen met twee boosters was twee keer lager dan bij mensen met één booster. Tegen ernstige ziekte werkte een tweede booster nog beter.

Op basis van deze eerste signalen is recent in Duitsland (voor 70-plussers) en Zweden (voor 80-plussers) de intentie uitgesproken om tweede boosters aan te gaan bieden. De Gezondheidsraad adviseert dus om daarbij aan te sluiten, onder meer vanuit het oogpunt van voorzorg.

Het aantal besmettingen onder 70-plussers loopt nog op, constateert de Gezondheidsraad, terwijl er deze en volgende week stevig versoepeld wordt. Om die reden is de raad van mening dat het achterwege laten van een tweede booster potentieel kan leiden tot gezondheidsschade die groter is dan het risico op eventuele bijwerkingen.

