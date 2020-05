Advies: snelle tegemoetkoming voor slachtoffers van werken met schadelijke stoffen

Personeel dat gezondheidsschade heeft opgelopen door blootstelling aan schadelijke stoffen moet makkelijk en vlug een beroep kunnen doen op een financiële tegemoetkoming. Tot dat oordeel komt een adviescommissie onder leiding van oud-FNV-voorzitter Ton Heerts, nu de burgemeester van Apeldoorn. Ook moet er meer worden gedaan om beroepsziekten te voorkomen.

Het kabinet vroeg Heerts vorig jaar advies uit te brengen hoe schadeafhandelingen van beroepsziekten te vergemakkelijken, nadat uit onderzoek bleek dat ongeveer 800 deelnemers aan een Tilburgs reïntegratietraject tussen 2004 en 2010 werden blootgesteld aan roestwerende verf met chroom-6. Hoewel sinds de jaren zeventig bekend is dat die stof onder meer long- en maagkanker kan veroorzaken, schuurden zij bijvoorbeeld oude verflagen van oude treintoestellen weg zonder goed beschermingsmateriaal.

Jaarlijks 4000 doden door ongezond of onveilig werk

De gezondheid van personeel komt vaker in gevaar. Jaarlijks overlijden ruim 4000 Nederlanders door ongezond of onveilig werk, blijkt uit de laatste schattingen van het RIVM. Driekwart van dat aantal sterft vanwege een stoffengerelateerde beroepsziekte. Ook defensie faalde bij het beschermen van zijn personeel. Zo werkten tussen 1984 en 2006 pakweg 2500 werknemers aan Amerikaans materieel dat was bewerkt met verf met het bestanddeel chroom-6, iets wat defensie wist maar lange tijd verzweeg.

Bij die langslepende affaires rond chroom-6, alsook tijdens schandalen door werken met asbest en OPS, de stof in verf die de ‘schildersziekte’ veroorzaakt, waren er problemen met de compensatieregelingen. ‘Gemiddeld duurt een procedure 4,2 jaar’, zo schrijft de commissie. En: ‘De kosten liggen tussen de 15.000 en 70.000 euro’.

Nationaal fonds

Wat is een redelijke financiële vergoeding wanneer je zo slordig omspringt met de gezondheid van mensen dat je hun leven in gevaar brengt? En wanneer die mensen daadwerkelijk ziek worden? Heerts en co stellen voor om een nationaal fonds op te richten, waaruit werknemers en gepensioneerden, na vaststelling van een beroepsziekte, een vergoeding kunnen ontvangen. Het kabinet kan aansluiting zoeken bij de regeling die al bestaat voor asbestslachtoffers, die zo’n 20.000 euro kunnen aanvragen. Het geld voor het fonds moet komen uit een opslag op sociale premies, uit de belasting die zzp’ers betalen en uit de algemene belastinginkomsten.

Op basis van gesprekken met betrokkenen en belanghebbende partijen adviseert de commissie bovendien om hoge boetes op te leggen aan bedrijven die te weinig initiatief nemen om over te gaan op minder schadelijke alternatieven terwijl dat wel mogelijk is. Er moet meer geïnvesteerd worden in het voorkomen van beroepsziekten.

Staatssecretaris Tamara van Ark van sociale zaken schrijft in een reactie blij te zijn met de aanbevelingen voor een simpele tegemoetkoming. ‘Het is niet uit te leggen dat mensen die het al zo zwaar hebben, zoveel moeite moeten doen om compensatie te krijgen.’ Dat de commissie het belang van preventie noemt, vindt ze ‘terecht, want voorkomen is beter dan procederen en schade verhalen’.

Lees ook:

Defensie is aansprakelijk voor gezondheidsschade door chroom-6

Defensiepersoneel dat door blootstelling aan chroom-6 ziek werd, kan aankloppen bij de staat voor een betere vergoeding.

Dubbel leed voor defensiepersoneel: óók blootgesteld aan een ziekmakende coating

Defensiepersoneel dat werkte met het ziekmakende chroom-6 werd ook blootgesteld aan een coating (CARC) die nu giftig blijkt.