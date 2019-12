Advies: Politie, stop met nieuw ICT-platform, want het werkt niet

Sterker nog, de controlecommissie van de overheid heeft er zo weinig vertrouwen in, dat ze de politie adviseert er helemaal mee te stoppen.

Het gaat om het zogeheten ‘Operationeel Politie Platform’ (Opp). Dat systeem moet als het ware de basis worden van allerlei technische middelen waar agenten en rechercheurs de komende jaren mee gaan werken. Zo moet het Opp ervoor zorgen dat gegevens over incidenten en bekeuringen nog maar één keer hoeven te worden geregistreerd. Een veel gehoorde klacht is dat agenten nu veel tijd kwijt zijn met het invullen van informatie in verschillende systemen.

Dat het Bit zo weinig vertrouwen heeft in het enorme project, is pijnlijk voor de politie. Het Operationeel Politie Platform is een cruciaal onderdeel van het plan om de ICT op orde te brengen. Het moet een einde maken aan het ratjetoe aan systemen waar corpsen mee werkten en aan de vele storingen daarin. Volgens het Bit kostte de ontwikkeling van het Opp de politie tot eind 2018 zo’n 44 miljoen euro.

De gemaakte keuzes zijn onverstandig, zegt de ICT-waakhond

De commissie zegt de vernieuwingsdrang op ICT-gebied van de politie wel te begrijpen. Alleen zijn de keuzes die worden gemaakt onverstandig. Zoals de ambitie om binnen vijf tot zeven jaar alles aan dat ene centrale platform op te kunnen hangen. Zowel agenten als rechercheurs moeten ermee gaan werken, terwijl zij hele andere eisenpakketten hebben voor hun registratiesystemen. Beter is het volgens het Bit om voor een reeks kleinere platformen te kiezen, die goed met elkaar samenwerken. En om voor de ontwikkeling daarvan meer tijd te nemen.

Een andere kwestie waar de ICT-waakhond zich zorgen over maakt, is dat het Opp gebruik maakt van een heel eigen programmeertaal. Dat betekent dat maar weinig mensen aan het systeem kunnen werken en dat dat werk ingewikkelder is dan nodig. Bovendien zal het op een toch al krappe arbeidsmarkt van goede ICT-ontwikkelaars lastig zijn werknemers te vinden.

Het Bit vraagt zich ook af waarom de politie het hele systeem zelf ontwikkelt, terwijl er prima alternatieven op de markt zijn. Het project is daardoor onnodig duur. Zo zijn er tot nu toe twee applicaties gelanceerd die gebruikmaken van het Opp, waaronder een systeem dat helpt bij het opsporen van veroordeelde voortvluchtigen. De twee toepassingen hebben de politie 16 miljoen euro gekost. Dat is ver boven de marktconforme prijs, schrijft het Bit.

In een reactie op het advies zegt justitieminister Ferd Grapperhaus dat hij een extern bureau gaat laten onderzoeken hoe het Opp verbeterd kan worden. De stekker eruit trekken, zoals het Bit suggereert, is voor hem geen optie. Volgens de minister heeft het nieuwe platform de toegevoegde waarde voor het dagelijkse politiewerk al wel degelijk bewezen.

