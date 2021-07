Advies: na eerste prik AstraZeneca kan er prima een Pfizer achteraan – maar niet andersom

Het overstappen op het vaccin van Pfizer voor een tweede inenting, na een eerste prik met AstraZeneca, levert voldoende antistoffen op. Dat concludeert de Gezondheidsraad in een langverwacht eerste advies over het mixen van twee verschillende vaccins. De Raad stelt dat ‘er geen bezwaar tegen is’ om mensen die een eerste coronavaccinatie van AstraZeneca hebben gekregen, als tweede dosis het vaccin van BioNTech/Pfizer te geven.

De Raad baseert zich grotendeels op nieuw onderzoek dat eind juni in het medische vakblad The Lancet werd gepubliceerd. In deze studie kregen zo’n vierhonderd mensen van gemiddeld 58 jaar oud gecombineerde vaccins toegediend. AstraZeneca en daarna Pfizer of Pfizer en daarna AstraZeneca.

Combiprik AstraZeneca-Pfizer werkt zelfs beter, andersom niet

De combinatie AstraZeneca gevolgd door Pfizer bleek een maand na vaccinatie te leiden tot hogere antistofniveaus dan twee doses AstraZeneca. Een inenting met Pfizer gevolgd door eentje met AstraZeneca leidde tot minder antistoffen dan ‘gewoon’ twee prikken van Pfizer. De Gezondheidsraad stelt vast dat er geen nadelige effecten waren op de immuunrespons van de gevaccineerde.

In Nederland hebben, door wisselende inzichten, mensen tussen de 60 en 65 jaar het vaccin van AstraZeneca gekregen. Hoe groot de vaccinatiebereidheid in die groep is, is niet bekend. Het vaccin is toegediend door huisartsen en in combinatie met haperende registraties ervan is er slecht zicht op de vaccinatiegraad in die leeftijdsgroep.

Wel is bekend dat veel mensen die AstraZeneca hebben gekregen, liever een ander vaccin hadden gewild. En het heeft er alle schijn van dat de opkomst tussen de 60 en 65 lager is dan in de overige leeftijdsgroepen. Begin juni kwam Hugo de Jonge die mensen tegemoet. Zestigplussers die nog niet waren ingegaan op hun uitnodiging voor een prik met AstraZeneca maar wel tegen corona ingeënt zouden willen worden met een ander vaccin, kregen vanaf 5 juni de kans om bij de GGD een nieuwe afspraak te maken.

Hoeveel mensen na hun eerste prik AstraZeneca nog wachten op de tweede is ook onbekend. In sommige provincies moeten huisartsen nog beginnen met het toedienen van tweede inentingen. Huisartsen hadden eind juni naar schatting 1,2 miljoen eerste prikken gezet, en ruim 900.000 tweede prikken. Dat zou betekenen dat zo’n 300 duizend mensen nog in aanmerking kunnen komen voor een tweede inenting met Pfizer in plaats van AstraZeneca. Een kanttekening bij deze rekensom: huisartsen hebben hier en daar ook andere vaccins toegediend, bijvoorbeeld in zorginstellingen.

Voor veel mensen komt dit advies, waar al op 3 maart door minister De Jonge om werd gevraagd, te laat. De Gezondheidsraad laat weten dat het heeft gewacht op het eerste echt goed uitgevoerde onderzoek, waarin verschillende mensen onder vergelijkbare omstandigheden met elkaar zijn vergeleken. Eerder verschenen alleen studies waarin werd geobserveerd. Andere landen besloten op basis van deze studies al wel eerder tot het mixen van vaccins.

In het advies benadrukt de Gezondheidsraad dat er nog niets bekend is over de mate van bescherming tegen ziekenhuisopname of sterfte na het mixen van vaccins. Wel is duidelijk geworden dat een combinatie van twee verschillende vaccins bij meer deelnemers tot bijwerkingen leidden, zoals koortsgevoel, vermoeidheid, rillingen, hoofdpijn en spierpijn, dan bij vaccinatie met twee keer hetzelfde vaccin.

Het zag er aanvankelijk niet goed uit voor de Nederlandse vaccinatiecampagne. Maar inmiddels is de stemming omgeslagen en zit Nederland met een vaccinatiebereidheid van 94 procent in de Europese kopgroep.