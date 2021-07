Advies aan Ollongren: Veroordeel slavernijverleden in nieuwe wet

Het zijn stevige aanbevelingen, die veel stof zullen doen opwaaien en die het kabinet in demissionaire status zeker niet zal kunnen uitvoeren. Excuses, erkenning van het aangedane leed aan directe slachtoffers en nazaten, herstelmaatregelen, Keti Koti een nationale herdenkingsdag, een slavernijmuseum: een door minister Ollongren (binnenlandse zaken) benoemd adviescollege ziet daarin allemaal taken van de regering, die dat bij wet moet regelen. “De tijd van vrijblijvendheid en wegkijken is nu echt voorbij”, schrijft het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden.

Ook voor koning Willem-Alexander ziet het college een taak weggelegd. “Voor heel veel nazaten die nog steeds elke dag de gevolgen van slavernij en racisme meemaken, zou de symbolische waarde van excuses door de koning heel groot zijn”, zegt Dagmar Oudshoorn, voorzitter van het college. “Wij zeggen ook dat 1 juli 2023 daarvoor een goed moment zou zijn, dan is het 150 jaar geleden dat de slavernij feitelijk werd afgeschaft.”

Emotionele reacties

Spreek met zoveel mogelijk mensen over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan anno nu, dat was de opdracht die minister Ollongren vorig jaar juli aan het college gaf. “Dit onderwerp maakt veel emoties los, zo bleek wel uit de reacties die we hebben gehad van mensen die we hierbij hebben betrokken”, vertelt Oudshoorn.

Ze schat dat zeker meer dan duizend mensen, ook in Caribisch Nederland, hebben deelgenomen aan al of niet digitale bijeenkomsten. Leerlingen en studenten, en ook mensen uit doelgroepen als justitie, media, sport, bestuur en zorg. “Uit de zwarte of gekleurde gemeenschap hoor je vaak: ‘ga nu eindelijk eens aan de slag’. Aan de andere kant hoor je van mensen die hun geschiedenis herschreven zien worden: ‘je kunt tegenwoordig niks meer zeggen.”

Zijn alle witte mensen verantwoordelijk?

Juist vanwege die oplaaiende emoties stelt het college voor om excuses en andere maatregelen te regelen in een wet, legt Oudshoorn uit. “Heel vaak komt in de discussies over het slavernijverleden de vraag op of alle Nederlanders, of alle witte mensen, verantwoordelijk zijn voor die geschiedenis. Door het in een wet te zetten maak je duidelijk: Nee, de staat is daarvoor verantwoordelijk, als rechtsopvolger van degenen die toen de slavenhandel mogelijk maakten en bedreven.”

Het college wil ook in de wet regelen dat de staat werkt aan herstel, bijvoorbeeld door financiële ondersteuning voor een slavernijmuseum, een kenniscentrum voor het slavernijverleden en slavernijmonumenten. Herstel kan ook betekenen: meer aandacht aan het slavernijverleden in het onderwijs, een nationaal onderzoek naar het slavernijverleden, en aanwezigheid van regeringsleden bij Keti Koti-herdenkingen. Het college wil in de wet expliciet civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid uitsluiten.

