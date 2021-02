Adoptiekinderen eisen schadevergoeding na vernietigend rapport

Een aantal adoptiekinderen overweegt naar de rechter te stappen als minister Sander Dekker van rechtsbescherming niet snel over de brug komt met een schadevergoeding. De adoptiekinderen begrijpen niet waarom de Nederlandse overheid wel excuses maakt voor de misstanden bij buitenlandse adopties waarvan zij heeft weggekeken, maar daar geen financieel gevolg aan geeft.

Zij vinden het niet genoeg dat Dekker een landelijk expertisecentrum opricht dat adoptiekinderen ondersteunt en 1,2 miljoen heeft uitgetrokken voor de hulp bij zoektochten. Op de helft van dit geld kunnen adoptiekinderen nu al een beroep doen via een subsidieregeling.

Maar de zoektochten van adoptiekinderen naar hun biologische ouders kunnen enorm in de papieren lopen, zegt juriste Dewi Deijle, zelf geadopteerd uit Indonesië en actief voor stichting Mijn Roots, die adoptiekinderen uit Indonesië ondersteunt. Denk aan vliegtickets, vergoedingen voor lokale zoekers, het boven water krijgen van papieren, juridische procedures. “In Indonesië moet je voor elk wissewasje geld betalen.”

‘Het lijkt of we zelf de misdaden moeten oplossen’

In 2017 stapte zij al naar de rechter om de Nederlandse staat aansprakelijk te stellen voor nalatigheid. Nederland wist dat in Indonesië gejaagd werd op kinderhandelaren, maar heeft desondanks ‘de vraag naar kinderen gefaciliteerd’, zegt Deijle. Haar verzoek werd afgewezen. “Het is nu alsof wij zelf de misdaden moeten oplossen die ons zijn aangedaan”, zegt ze.

Woensdag heeft de juriste een gesprek met Sander Dekker, en dan gaat ze nogmaals financiële compensatie eisen. “Als hij daar niet aan mee wil werken, dan krijgt hij op termijn heel wat aansprakelijkheidstellingen op zijn bord”, zegt ze. Dekker heeft maandag laten weten wel de verjaring van dit soort zaken op te heffen.

Kana Verheul van stichting Shapla Community, die geadopteerde kinderen uit Bangladesh vertegenwoordigt, noemt het gebrek aan vergoeding ‘zuur’. “Zo’n landelijk expertisecentrum is een rookgordijn. Het echte werk wordt in het veld gedaan, in de landen van herkomst zelf. Daar heb je een netwerk nodig, en menskracht om actief aan een casus te werken.”

Een vergoeding is wel ‘het minste’ wat de overheid kan doen, zegt Kavita Huizing, geadopteerd uit India. Ze weet na een zoektocht vrijwel zeker dat ze is verhandeld als kind. “De staat heeft toegestaan dat er honderden kinderen naar Nederland zijn gekomen, terwijl het bekend was dat deze kinderen gestolen zijn. Daar zou ik sowieso een vergoeding voor moeten krijgen.”

‘Ik heb niets om dankbaar voor te zijn’

Het heeft veel leed veroorzaakt voor haar. “Mensen zeggen tegen mij: in Nederland heb je het zoveel beter dan daar. Maar ik weet niet of mijn leven hier beter is. Mijn ouders hebben echt hun best gedaan, maar zij konden niet voorkomen dat ik hier seksueel misbruikt ben en veel te maken kreeg met racisme in het Groningse dorp waar ik opgroeide. Ik heb niets om dankbaar voor te zijn.”

Juist omdat in het Kinderrechtenverdrag staat dat ieder kind het recht heeft om zijn afkomst te weten, vindt Huizing dat de overheid hierin een grote verantwoordelijkheid heeft. Op een subsidieregeling vertrouwt ze ook niet. In India zijn er weinig lokale personen die dit soort zoektochten faciliteren, en die heb je echt nodig, vertelt ze. Laatst informeerde ze hiernaar en kreeg ze te horen dat ze minimaal 20.000 euro zou moeten neerleggen hiervoor.

Juriste Deijle verzamelt nu de verhalen van geadopteerden zoals Huizing, die tegen haar zeggen: “Leuk die excuses. Maar ik pik het niet dat ik zoveel geld kwijt ben aan een zoektocht, omdat de overheid er zo’n rommeltje van heeft gemaakt”. Ze gaat door tot ze haar gelijk haalt, zegt ze. “Ook in de toeslagenaffaire ging het niet vanzelf en moesten gedupeerden strijden voor compensatie.”

