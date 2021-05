Adolescentenstrafrecht komt niet uit de verf: rechtsongelijkheid op de loer

Het adolescentenstrafrecht, dat het mogelijk maakt jonge volwassenen (18 tot 23 jaar) met een puberbrein te berechten via het jeugdstrafrecht, komt niet goed uit de verf. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) concludeert dat onduidelijk is wie tot de doelgroep van de wet behoort. Zo kunnen verschillende experts in vergelijkbare gevallen tot andere beslissingen komen over het al dan niet sturen van een meerderjarige naar het jeugdstrafrecht. Daarmee ligt rechtsongelijkheid op de loer.

Met het adolescentenstrafrecht kan de rechterlijke macht rekening houden met verschillen tussen jongeren. Ook al zijn ze officieel volwassen, toch kunnen 18- tot 23-jarigen met een ‘achterlopende ontwikkeling’ op die manier worden vervolgd als jonkie. Het idee is dat deze criminelen na een vonnis via dit pedagogische jeugdstrafrecht minder snel opnieuw de fout in gaan. Als ze in een gevangenis voor volwassenen ‘kale detentie’ krijgen, lopen deze jongeren in ontwikkeling juist het risico te verharden.

Oververtegenwoordiging jongvolwassenen in criminaliteitsstatistieken

De wet is veelbelovend, stelt WODC-onderzoeker André van der Laan. En wetenschappelijk gezien snijdt het adolescentenrecht hout: uit hersenonderzoek blijkt onder meer dat 23-minners hun impulsen soms minder goed kunnen beheersen en de consequenties van hun daden niet altijd overzien. “Die niet volledig gerijpte ontwikkeling wordt gezien als belangrijke reden voor het feit dat jongvolwassenen oververtegenwoordigd zijn in criminaliteitsstatistieken, iets waar deze wet verandering in moet brengen.”

Die verandering is echter nog niet gaande. Weliswaar worden er minder jongeren vervolgd, maar dat komt waarschijnlijk niet door inzet van het adolescentenstrafrecht. Het WODC ziet namelijk geen verschil in recidive tussen jongvolwassenen die via het jeugdstrafrecht in de cel belanden en 18- tot 23-jarigen die volwassenendetentie krijgen. Ook voor resocialisatie – of de jongvolwassenen na hun straf weer een huis, studie of werk krijgen – is het effect wisselend.

Onvoldoende kennis en wisselende interpretaties



Dat wijt Van der Laan aan allerlei obstakels. Zo hebben de verschillende partijen binnen het adolescentenstrafrecht, zoals officieren van justitie, reclasseringswerkers en specialisten van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), onvoldoende kennis over het jeugdstrafrecht voor jongvolwassenen.

Ook hanteren die groepen meerdere vragenlijsten rond de afweging of een jongvolwassene in aanmerking komt voor een jeugdsanctie. Die sluiten niet goed op elkaar aan. De lijst van het Openbaar Ministerie, dat kort na de arrestatie de reclassering de opdracht moet geven te onderzoeken of jeugdstrafrecht op zijn plaats is, bestaat bijvoorbeeld uit vier items, volgens het WODC, waar de punten die het NIFP af gaat meerdere kantjes bestrijkt. Bovendien wordt van die vragenlijsten wisselend gebruikgemaakt.

“In de praktijk zie je dat er verschillende interpretaties bestaan over de term, ‘achterlopende ontwikkeling’”, legt Van der Laan uit. “Dat heeft invloed op de beslissingen rondom de vervolging van jongvolwassenen. We hebben bijvoorbeeld vonnissen bestudeerd en ontdekt dat de ene rechter vooral kijkt naar het voorkomen van de adolescent in de rechtszaal, terwijl de andere meer hecht aan de rapportages van de experts, die elkaar op hun beurt ook kunnen tegenspreken.”

Dat leidt tot willekeur. “We hebben niet hard kunnen maken dat die incoherentie leidt tot rechtsongelijkheid, daarvoor zijn goed vergelijkbare casussen nodig. Maar de dreiging daarvan zien we wel. Zo is er veel landelijke variatie in de toepassing van het jeugdstrafrecht bij jongvolwassenen. Het werpt de vraag op of jongvolwassenen overal in ons land een gelijkwaardige bejegening krijgen.”

Reclassering is onbevoegd, jeugdhulp ontbreekt

Ook ontwaart het WODC hobbels bij de steun voor criminelen met een puberbrein. De reclassering, die voorafgaand aan de berechting adviseert, is zelf niet bevoegd om de jonge verdachte naar jeugdhulp te verwijzen. Die kan pas jeugdhulp krijgen als de rechter uitspraak heeft gedaan. En dat duurt vaak lang.

Ook is er lang niet altijd jeugdhulp te vinden, iets wat resocialisatie in de weg staat. “Dat heeft voor een groot deel te maken met de decentralisatie van de jeugdzorg”, zegt Van der Laan. “Anders dan volwassenenhulpverlening moet jeugdhulp door gemeenten apart betaald en dus geregeld worden. En met name kleine gemeenten hebben niet altijd budget beschikbaar voor zo’n jongen met allerlei complexe obstakels als cognitieve beperkingen en gedragsproblemen.”

“Iemand die ik voor het onderzoek sprak, omschreef het mooi: gemeenten moeten soms een keuze maken. Voor wie zet ik hulp in, de hulpbehoevende bejaarde of de jongvolwassene die een bejaarde beroofd heeft? Een lastige afweging.” De onzekerheden rond jeugdhulp leiden ertoe dat de reclassering soms een volwassenensanctie adviseert, waar steun sneller beschikbaar is.

‘Stelsel heeft veel potentie’

“Een panklare oplossing heb ik daar niet voor. Waarborg dat de jeugdhulp wel snel op gang komt, bevelen wij aan. Het ‘hoe’ is dan aan de beleidsmakers.” Ook spoort het WODC het ministerie aan te overwegen de reclassering de bevoegdheid te geven om door te verwijzen naar jeugdhulp. “En we hopen dat de omschrijving van de doelgroep duidelijk wordt, de vragenlijsten worden verbeterd en de kennis onder professionals wordt vergroot. Het stelsel heeft veel potentie, die moet alleen nog worden waargemaakt.”

Het WODC-onderzoek noteert één dikke plus: het percentage strafzaken waarin het adolescentenrecht is toegepast neemt toe. In 2019 deed de rechter ruim 8000 strafzaken af tegen 18- tot 23-jarigen. In 6 procent van deze zaken is het jeugdstrafrecht toegepast.

