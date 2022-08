Acties in de jeugdbescherming lijken onvermijdelijk. ‘De absolute grens is bereikt’

De gesprekken met het ministerie van justitie en veiligheid zijn formeel nog niet afgelopen, minister Franc Weerwind van rechtsbescherming heeft nog tot vrijdag 17.00 uur om over de brug te komen. Maar Maaike van der Aar, bestuurder van FNV Jeugdzorg zou hogelijk verbaasd zijn als Weerwind alsnog 400 miljoen euro structureel toezegt voor de jeugdbescherming. Dat is nodig om de werkdruk te verminderen, want die loopt de spuigaten uit, vindt Van der Aar.

“We hebben vierhonderd jeugdbeschermers bevraagd. Hun caseload is veel zwaarder dan gewenst”, zegt Van der Aar. Uit een onderzoek van Significant Public eerder dit jaar bleek dat de begeleiding van acht tot negen kinderen en hun gezinnen voor één jeugdmedewerker verantwoord is. “Maar wij hoorden dat een caseload van 18,6 kinderen gemiddeld is.” Er waren zelfs uitschieters van 31 en 25 kinderen per fte.

U dreigt nu met acties, hoe gaan die eruitzien?

“Kijk, we roepen al zeven jaar ‘Grijp in! Grijp in!’ tegen het kabinet, nú is de absolute grens bereikt. Dit keer gaan we niet opnieuw op het Malieveld staan, dat heeft geen zin, maar je kunt denken aan werkonderbrekingen.”

Maar wie in de zorg werkt cijfert zichzelf vaak weg, omwille van de cliënt. Is dat in de jeugdbescherming nu anders?

“Dat klopt, we zien ook nu een worsteling tussen loyaliteit en werkdruk. Maar jeugdzorgmedewerkers kunnen zichzelf écht niet langer wijsmaken dat ze er nog wél kunnen zijn voor het kind. Dat voelt iedereen zo. Naleving van de beroepscode is onmogelijk en de vrees bestaat dat áls het misgaat, de jeugdmedewerker de sjaak is en via het individueel tuchtrecht aansprakelijk zal worden gesteld. Dan krijg ik ook nog de media over me heen, denkt een medewerker dan. Dat tuchtrecht moet dus ook van tafel.”

U eist 400 miljoen euro structureel, om extra personeel aan te trekken. Waar haalt u die mensen vandaan, want de jeugdzorg staat er slecht voor.

“Ja, er is al sprake van een enorme leegloop in de jeugdzorg. Uit arbeidsmarktonderzoek bleek eerder al dat er honderden mensen bij moeten komen, en dat 43 procent van de werknemers binnen vijf jaar wil vertrekken, vooral uit onvrede over de werkdruk en beloning. Ook het verzuim is groot, vooral door werkstress: ruim 7,5 procent voor de hele jeugdzorg, maar in de jeugdbescherming komt ook 12 procent voor. Als je écht een verantwoorde caseload wil, dan moeten er dus vijfduizend jeugdbeschermers bij.”

"Die mensen zijn er natuurlijk niet direct, die moeten worden geschoold, vaak op hbo-niveau. Maar het is het mooiste vak ter wereld om in opdracht van de rechter goede zorg te kunnen regelen voor kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Dit is de laatste mogelijkheid om ervoor te zorgen dat er sowieso nog toekomst is voor de jeugdbescherming. En zo wordt dat ook nu gevoeld.”

