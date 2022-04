Acht maanden later wachten nog ruim tweeduizend Afghaanse evacués op een woning

Het overgrote deel van de groep Afghanen die acht maanden geleden op verzoek van de Tweede Kamer geëvacueerd werd uit Kaboel, verblijft nog steeds in de opvang van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa). Nederland haalde ruim 3000 Afghanen naar Nederland, omdat deze mensen door hun werk voor of met de Nederlanders in Afghanistan in gevaar kwamen toen de Taliban de macht greep in het land.

Uit cijfers die Trouw opvroeg bij het Coa blijkt dat ruim tweeduizend van die evacués nog in de opvang verblijven, terwijl zij wel al een verblijfsvergunning hebben. De situatie is de laatste paar maanden bijna niet veranderd.

In februari berichtte Trouw dat van de grofweg tweeduizend evacués met een verblijfsvergunning ruim een kwart zelfs in noodopvang van de Coa verbleef. In de noodopvang zijn de voorzieningen sober en is het lastiger voor volwassenen om van start te gaan met hun inburgering. Ook kunnen kinderen moeilijker naar school gaan.

Tijdelijke locaties

De noodopvang van het Coa is veelal tijdelijk. Aan het begin van deze maand kondigde het Coa aan dat de noodopvanglocatie in Zoutkamp, een militaire kazerne, waar ongeveer 450 Afghaanse evacués worden gehuisvest, per 1 mei gesloten zou worden. Het ministerie van defensie wilde deze kazerne weer in gebruik nemen in verband met de oorlog in Oekraïne.

In een andere grote noodopvanglocatie voor de Afghaanse evacués, die in Enschede, verblijven circa vijfhonderd mensen. Deze locatie is op 1 maart geopend en blijft tot 30 juni beschikbaar.

Lang was niet bekend was waar de evacués naartoe zouden gaan. Deze week meldde de Groningse gemeente Het Hogeland dat de evacués naar een kazerne dertien kilometer ten noorden van Zoutkamp worden verplaatst.

De kazerne Marnewaard staat in het grootste militaire oefendorp in Europa, Marnehuizen. Het dorp heeft geen inwoners, want het gebied dient alleen voor het nabootsen van stadsoorlogen om zo het leger, de brandweer, politie, Mobiele Eenheid en buitenlandse strijdkrachten te trainen.

Woningnood

De opvang blijft vol, omdat evacués met een verblijfsvergunning niet kunnen doorstromen naar een woning. Officieel zou het maximaal twaalf weken moeten duren voordat een statushouder een woning toegewezen krijgt.

Nadat een asielzoekers een verblijfsvergunning krijgt, koppelt het Coa de statushouder binnen twee weken aan een gemeente. Daarna heeft deze gemeente tien weken de tijd om de vluchteling een woning aan te bieden. Maar vanwege de krappe woningmarkt is dat vaak niet mogelijk. De doorstroom komt maar langzaam op gang. Het Coa meldt dat zeshonderd Afghanen een huis toegewezen hebben gekregen.

Dit is alles behalve het ‘warme welkom’ waar de Tweede Kamer onder leiding van PvdA-kamerlid Kati Piri voor pleitte in oktober van vorig jaar. “Dit zijn mensen tegen wie we een ereplicht hebben, en acht maanden later gaan zij nog steeds van tijdelijke naar tijdelijke opvang. Ze zouden niet behandeld moeten worden als andere vluchtelingen, want we hebben een speciale verantwoordelijkheid voor ze.”

Piri refereert als voorbeeld aan het Verenigd Koninkrijk, waar de Afghaanse evacués nooit de asielprocedure zijn ingegaan en direct woningen toegewezen hebben gekregen.

