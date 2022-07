Acht jaar na MH17: ‘Onze kinderen waren de eerste oorlogsslachtoffers’

Op de dag van de MH17-herdenking werd nabestaande Evert van Zijtveld wakker met nieuws van een neergestort Oekraïens vrachtvliegtuig boven Griekenland. Het bezorgde hem een vreemde ochtend van een toch al zeer emotionele dag. “Precies op deze dag, een vliegtuig uit Oekraïne. Hoe is het mogelijk?”

Van Zijtveld verloor in 2014 zijn twee kinderen en ouders bij de MH17 ramp. Hij was jaren voorzitter van stichting Vliegramp MH17 en hielp bij het verwezenlijken van het nationale monument in Vijfhuizen. Daar is zondagmiddag een herdenkingsbijeenkomst met veel nabestaanden.

Met de jaarlijkse herdenking heeft 17 juli langzaamaan een vaste invulling gekregen voor Van Zijtveld en zijn vrouw. Het is altijd een hele drukke dag. “'s Ochtends gaan we eerst naar het graf van onze kinderen, dan naar de kerk in Vleuten en vanmiddag naar de herdenking. Daarna krijgen we nog veel bezoek thuis van mensen die ons een steuntje willen geven”

Ook na acht jaar is MH17 nog een belangrijk onderwerp voor veel mensen in Nederland, zegt Van Zijtveld. “Door de rechtszaak tegen de daders en de jaarlijkse herdenking wordt MH17 constant opgerakeld.” Dat doet hem pijn, want het is lastig om aan rouwverwerking toe te komen. “Ik had gehoopt dat de aandacht van de samenleving minder zou worden, maar dat is niet zo.”

Oekraïne

Ook de oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat MH17 onder de aandacht blijft. Voor Van Zijtveld is het prettig dat de vliegramp zo minder een incident is, maar onderdeel van een groter verhaal. “De huidige oorlog heeft MH17 van context voorzien.” Hij noemt de bemanning en passagiers van MH17 daarom ‘de eerste oorlogsslachtoffers’. Hij denkt ook dat vragen over de vliegramp door de oorlog makkelijker te beantwoorden zijn, al komt er waarschijnlijk nooit volledige duidelijkheid.

Vorig jaar maakte Van Zijtveld gebruik van zijn spreekrecht bij de rechtszaak rond MH17. Hij zegt nog altijd te willen weten of het neerhalen van het passagiersvliegtuig met voorbedachte rade gebeurde, maar straf voor de daders heeft hij allang uit zijn hoofd gezet. “Ze zullen doen alsof het een spelletje van het Westen was, een uitspraak in de zaak gaat daar niks aan veranderen.” Toch weet hij niet of een straf voor de daders zijn persoonlijke rouwproces zal versnellen. “Tja , wat heb je eraan?”

Luchtruim

Omdat MH17 nu onderdeel is van de wereldgeschiedenis voelt Van Zijtveld zich soms verbonden met andere oorlogsslachtoffers. “Ik vind het vreselijk om te zien wat er nu gebeurt, die agressie vanuit Rusland. Waarom zijn er mensen op aarde die een ander een oorlog aandoen?”

Toch blijft het lastig om helemaal achter Oekraïne te gaan staan. Hij blijft het land verwijten dat het luchtruim voor passagiersvliegtuigen op 17 juli 2014 niet gesloten was. Van Zijtveld: “Ik zal altijd moeten leven met de vraag: waarom hebben ze dat niet gedaan?”

