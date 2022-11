Acht jaar na de ramp doet de rechter uitspraak. Wat was het nut van de MH17-zaak?

Op 17 juli 2014 zagen de dorpelingen in het Oekraïense Pelokejevski iets anders dan regen uit de lucht vallen. Een verbrande cockpit belandde tussen de zonnebloemen. Postzakken, pantoffels en kinderkleding. Vlucht MH17, van Amsterdam op weg naar Kuala Lumpur, was neergeschoten. Beschuldigende vingers werden direct uitgestoken. Vanuit het Westen richting Rusland, vanuit Moskou richting Kiev. Of was er misschien toch geen sprake van een aanslag?

Donderdag wordt het eerste hoofdstuk van het boek over de vliegramp gesloten. Na ruim acht jaar politieke en diplomatieke spanningen komt de juridische zoektocht tot een voorlopig einde: waarschijnlijk volgt er op het MH17-proces een hoger beroep. Het contrast tussen de eis van de aanklager en het verweer van de verdediging is namelijk fors. Justitie heeft de maximale straf geëist tegen de drie Russen en de Oekraïner die terechtstaan: levenslang. Het Openbaar Ministerie beticht het viertal van moord op alle 298 inzittenden van het toestel van Malaysia Airlines, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders.

Drie van de vier verdachten zullen de schouders ophalen wanneer het tot een veroordeling komt. Sergej Doebinski, Igor Girkin en Leonid Chartsjenko, uit Oekraïne, hebben het proces geheel genegeerd en worden bij verstek berecht. Maar de Russische Oleg Poelatov laat zich juridisch wél bijstaan, en zal zich vermoedelijk verzetten wanneer de rechter het OM volgt. Hij stelt niets te maken te hebben gehad met het neerhalen van vlucht MH17, zijn advocaten bepleiten vrijspraak.

De vier verdachten blijven afwezig

Vanaf half twee donderdagmiddag klinkt het vonnis. Aan het proces ging een lang en diepgaand onderzoek vooraf, en ook na de start werd alles uit de kast gehaald. Tientallen zittingsdagen telde het proces, dat in maart 2020 van start ging en via een livestream was te volgen in binnen- en buitenland, vijf rechters en 102 ordners met 36.000 pagina’s aan dossierinformatie. De begrote kosten van het kabinet: 54 miljoen euro. Voor de zaak is de wet aangepast, zodat delen in het Engels konden worden behandeld. Er werd een speciaal perscentrum gebouwd, en voor het eerst werd een interactieve website met een overzicht van alle bewijsmateriaal opgetuigd.

Wat is het nut geweest van die kolossale en kostbare strafzaak? Er is veel moeite gedaan om de vier verdachten in persoon voor de rechter te laten verschijnen. Tevergeefs, Moskou weigerde iedere steun. Ook is de kans klein dat het viertal verdachten uiteindelijk achter de tralies zal belanden. Al veroordeelt de rechtbank hen vandaag, Rusland levert geen eigen onderdanen uit. En waar Oekraïner Chartsjenko momenteel verblijft, is onduidelijk.

Die wetenschap knaagt aan de nabestaanden, net als het feit dat er nog altijd vele vragen zijn die op antwoord wachten. Wie heeft er bijvoorbeeld op de lanceerknop gedrukt van het wapen dat de MH17 neerhaalde? En wat is de identiteit van de opdrachtgevers voor het afvuren van die raket, hoe loopt de zogeheten commandostructuur? Anders dan premier Mark Rutte een dag na de ramp beloofde, is de onderste steen niet boven gekomen.

Zoektocht naar de waarheid

Desondanks is er met het MH17-proces geschiedenis geschreven. Zo is iedere strafzaak een zoektocht naar de waarheid. En sluit de rechtbank zich donderdag aan bij het OM, dan is in ieder geval duidelijk geworden hoe en waarom MH17 is neergehaald. De onderste steen is misschien niet ontdekt in het complexe proces, er zijn wel een boel stenen verlegd. “Ik verlang een veroordeling vanwege de historische registratie van deze barbaarse daad tegen de mensheid”, vatte nabestaande Robbert van Heijningen zijn gevoelens over het proces samen. “Het gaat me niet voornamelijk om het levenslang opsluiten van de daders in persoon.”

Het onderzoek naar het neerhalen van het vliegtuig verliep stroef. De Boeing 777 werd neergehaald boven Oost-Oekraïne, waar op dat moment een burgeroorlog woedde. Daarin vochten de pro-Russische Oekraïense milities tegen het Oekraïense leger. Ook Russische (oud-)militairen mengden zich in de strijd; verdachte Poelatov is een voormalig luitenant-kolonel uit het Russische leger.

Vanaf het begin ontkent Moskou ook maar iets te maken te hebben met de ramp. Rusland weigert medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek en deed achter de schermen meermaals pogingen om de onderzoeken naar de toedracht van het drama te vertragen en manipuleren. Zo bemoeiden de geheime diensten zich met de zaak. Voor de EU was de betrokkenheid bij de MH17-ramp een laatste zetje om sancties af te kondigen tegen het land.

Met het oog op die ruis hebben de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) en het Joint Investigation Team (JIT), een samenwerkingsverband tussen Nederland, Australië, Maleisië, België en Oekraïne, opvallend veel informatie weten te verzamelen. De onderzoekers hebben onder meer de wrakstukken minutieus bestudeerd, getuigen gehoord en radarbeelden onder de loep genomen.

Buk-raket

Ingenieurs die bij het strafproces betrokken zijn, noemen allen hetzelfde wapen als aanrichter van de schade: een Buk-raket uit de 9M38-serie. Juist omdat er zo veel desinformatie en complotten rondgaan sinds de vliegramp, is ieder denkbaar scenario uitgebreid besproken en gewogen. Bijvoorbeeld de hypothese dat er een bom aan boord van vlucht MH17 was. Ook de verklaringen die zijn aangedragen door het Russische regime zijn daarbij ontkracht. Alle alternatieven verwierp het OM uiteindelijk ten gunste van het Buk-scenario.

Het JIT heeft geconcludeerd dat op de dag van de beschieting van MH17 zwaar werd gevochten. De separatisten bevonden zich in een benarde positie, ze leden verliezen en hadden hulp nodig. Uit afgeluisterde tapgesprekken uit 2014 blijkt dat vier verdachten veelvuldig spraken over de behoefte aan luchtafweergeschut. Een Buk-raket konden de Russen en Oekraïner goed gebruiken. “Die is onze enige hoop”, zei een van hen.

Hun wensen werden verhoord. In de nacht vóór de ramp is daadwerkelijk een Buk-installatie over de Russische grens vervoerd, stelt het onderzoeksteam. Nauwgezet heeft het de route van het transport gereconstrueerd. Zo is op luchtbeelden van voor en na de crash te zien dat er op de dag van de ramp brandplekken en sporen van een groot voertuig ontstonden op een akker bij Pervomaiske, een plaatsje dat in handen was van pro-Russische separatisten. Deze afdrukken heeft een deskundige herkend als die van een Telar, een lanceerinstallatie op rupsbanden waarmee een Buk-raket wordt afgevuurd.

Een vergissing in het heetst van de strijd

Een burgervliegtuig neerhalen was niet de opzet. Het neerhalen van vlucht MH17 was een vergissing in het heetst van de strijd, stellen experts. Getuigen hebben verklaard dat de groep mannen die de Buk-raket klaar maakten, aanvankelijk opgetogen was toen een vliegtuig uit de lucht kwam vallen. Maar zodra zij koffers en speelgoed op de rampplek vonden, sloeg de stemming om: de separatisten waren er volgens getuigen kapot van. Ook de onderzoeken van het JIT en de OvV, plus ander materiaal en aparte testen om de echtheid daarvan te verifiëren, tonen volgens het OM dat de pro-Russische separatisten niet doorhadden dat het om een passagiersvlucht ging.

Zelf drukten Poelatov, Doebinski, Girkin en Oekraïner Chartsjenko niet op de knop voor de lancering van de Buk-raket. Maar dat doet er volgens het OM niet toe. Justitie vindt dat de vier verdachten hadden kunnen afzien van de plannen om de raket af te vuren, en dat zij aandacht hadden moeten hebben voor de mogelijkheid dat er een burgertoestel zou worden geraakt.

De twee Nederlandse advocaten van verdachte Poelatov kijken anders naar de zaak. In het Justitieel Complex op Schiphol probeerden zij keer op keer het door justitie geschetste scenario open te wrikken. Daarbij richtten ze zich niet alleen op de rol die Poelatov zou hebben gespeeld bij de ramp. Het gros van de zittingsdagen kleurde het duo in met het plaatsen van vraagtekens bij de oorzaak van de crash. De verdediging vroeg zich hardop af of er überhaupt een Buk-raket is afgeschoten.

De oorlog in Oekraïne heeft impact op de nabestaanden

Naast waarheidsvinding dient het MH17-proces nog een ander doel: gerechtigheid. Het gros van de achterblijvers hoopt dat de rechtbank donderdag zal bevestigen dat de Russische Federatie achter de aanslag zit. De houding van Rusland zit de verwerking van hun verdriet in de weg, een blokkade die is verstevigd door de oorlog in Oekraïne en het Russische optreden daar. Nabestaanden zien parallellen tussen 2014 en nu. Ze ontwaren opnieuw agressie, sabotage en manipulatie door Moskou.

Het is moeilijk verder te gaan, wanneer de oorlog in Oekraïne dagelijks de krantenkolommen vult. Om precies die reden zijn ook lang niet alle nabestaanden enthousiast over de strafzaak. Vooraf was er al rekening mee gehouden dat het MH17-proces een zaak van de lange adem zou zijn. Telkens weer een zitting, aandacht van de media en de samenleving. Telkens weer het verdriet dat wordt opgerakeld. De schijnwerpers kunnen het helingsproces verstoren.

Anderen bedankten journalisten juist steevast, bleven graag vertellen wat hun dierbaren is overkomen. Dat deden de nabestaanden ook in het Justitieel Complex. Voor het oog van de wereld deelden pakweg honderd achterblijvers hun leed en herinneringen met de rechters, verhalen over levens vol toekomstplannen die abrupt ten einde kwamen. In Nederland kwam het niet eerder voor dat zoveel mensen achtereenvolgens gebruik maakten van het spreekrecht voor slachtoffers. Hoewel zwaar, deed die gelegenheid een verklaring af te leggen de nabestaanden naar eigen zeggen goed.

Een nationaal trauma

Ook aan de positie van de samenleving is recht gedaan met het MH17–proces. De vliegramp is een nationaal trauma. Wie kan zich niet herinneren waar hij of zij was toen de eerste berichten over het drama Nederland bereikten? Al zijn zij berecht bij verstek, voor de verwerking van die schok was het noodzakelijk dat de verdachten in het openbaar terechtstonden. Nederland, de inwoners van de andere getroffen landen én de rest van de wereld konden live meekijken hoe het recht zijn loop heeft.

Naast de strafzaak bewandelt Nederland nog twee andere sporen om gerechtigheid te krijgen. Zo loopt er een procedure bij de VN-organisatie voor burgerluchtvaart ICAO, die Rusland uiteindelijk voor het Internationaal Gerechtshof zou kunnen brengen. Ook buigt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich op dit moment over een klacht van Nederland tegen Rusland én over individuele klachten van nabestaanden.

Ondanks al die moeite blijft het de vraag of er ooit duidelijkheid komt over de opdrachtgevers van de aanslag op vlucht MH17. Zal het Kremlin hier ooit nog iets over zeggen? Die kans is klein. Alhoewel? Jevgeni Prigozjin, de baas van de particuliere Russische gevechtsgroep Wagner, gaf vorige week na jarenlang ontkennen toe dat hij zich heeft bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen. Je weet het nooit.

