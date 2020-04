Abortuspil mag ondanks de coronacrisis niet via de post gestuurd, oordeelt de rechter

Rebecca Gomperts van Women on Waves is ‘erg aangedaan’ na het vonnis, zegt ze. “Onbegrijpelijk dat de rechter niets wil doen om het lot van ongewenst zwangere vrouwen in de coronacrisis te verlichten.”

Haar organisatie stelt samen met proefprocessenfonds Bureau Clara Wichmann dat de coronacrisis de toegang tot abortus belemmert. Vooral voor vrouwen in onveilige thuissituaties zou de situatie zorgwekkend zijn, stellen de partijen. Zij zouden door de coronamaatregelen niet meer zonder medeweten van hun partner het huis kunnen verlaten, omdat de meeste mensen nu thuis werken. Daarom zou de abortuspil nu ook te bestellen moeten zijn.

Een beperking van de keuzemogelijkheid van vrouwen

De abortuspil is momenteel alleen verkrijgbaar in een speciale abortuskliniek. Gomperts zegt dat Women on Waves inmiddels in contact is met vijf vrouwen die door de uitbraak van het coronavirus niet in staat zijn om naar zo’n kliniek te gaan. “Een belemmering van zorg waar vrouwen recht op hebben.”

Volgens advocaat Lisa-Marie Komp beïnvloedt de beperkte beschikbaarheid van de abortuspil de keuzemogelijkheden van vrouwen. “De pil kan tot negen weken zwangerschap gebruikt worden. Als dat geen optie is, blijft daarna alleen een medische ingreep zoals een zuigcurretage of operatie over.”

De rechter deed vrijdag alleen uitspraak, de argumentatie van het vonnis volgt nog. Volgens advocaat Komp gaan Bureau Clara Wichmann en Women on Waves zich nog op verdere juridische stappen beraden.

