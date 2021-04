Aardbevingslachtoffers spraken met Rutte. ‘Ik wilde hem laten voelen hoe wij ons als slachtoffers voelen’

Aardbevingsgedupeerde Henk Bisschop (50) uit Appingedam geeft voor zijn gesprek over de schade in Groningen elke minister een chocoladereep. Melk van Verkade. Mark Rutte kreeg er als laatste een. “Maar die brak ik eerst door midden. Hij was wel wat verbouwereerd”, vertelt hij. “Ik zei: ‘Ik heb het geld klaarliggen voor een nieuwe reep. Na afloop gaf ik hem die.” Bisschop was een van de zes mensen die woensdag in de Nieuwe Kerk in Groningen in gesprek gingen met premier Rutte en de ministers Ollongren (binnenlandse zaken) en Bas van ’t Wout (economische zaken). De drie bewindslieden luisterden zo’n twee en een half uur naar de grieven van de Groningers, allen gedupeerd door de vele aardbevingen. Het gesprek was de kabinetsleden opgedragen door de Tweede Kamer, die hiervoor begin maart een SP-motie aannam. Bisschop vertelt dat de symboliek Rutte niet ontging. “Ik wilde hem laten voelen hoe wij ons als slachtoffers voelen. Hij nam het sportief op.”

Bisschop is kort als hem gevraagd wordt hoe hij op de bijeenkomst terugkijkt: “Eerst zien, dan geloven.” Hij heeft weinig vertrouwen meer in de overheid. “Als je je auto aan gort rijdt, heb je binnen een paar maanden een nieuwe. Maar als je woning aardbevingsschade heeft, wacht je jaren.” Zijn belangrijkste eis: los het op. En snel. Bisschop: “Er is voor ruim 400 miljard aan Gronings gas uit de grond gehaald. De schade aan de woningen kan oplopen tot 4 miljard. Dat is 1 procent. Waar hebben we het over?”

‘Het is allemaal heel bureaucratisch’

Zelf wacht hij al zeven jaar op een schadevergoeding voor zijn woning, gebouwd in 2006. De vele bevingen veroorzaakten tientallen grote en kleine scheuren in de muren. Van de tien schadeclaims lopen er vier bij de NAM en zes bij het IMG (Instituut Mijnbouwschade), een onafhankelijk bestuursorgaan dat in juli vorig jaar werd ingesteld. Een deel van de schade aan zijn huis wacht nog op herstel. Kosten: anderhalve ton. “Ik kreeg een aanbod van 61.000 euro. Dat heb ik afgewezen.”

Bisschop wil het liefst dat een door hemzelf gekozen expertisebureau de schade objectief vaststelt. “Die andere bureaus worden allemaal ingehuurd door de overheid en zijn partijdig.” Dit punt bracht hij ook naar voren tijdens het gesprek. “Rutte zei dat hij veel busjes met bouwvakkers had zien rijden. Maar ik zei dat ik vooral dure Audi’s zag. Van die mensen van die expertisebureaus die hier overal doorheen crossen.”

Nieuw huis

Ook Daniella Vos uit Ten Post woonde het gesprek bij. Ze moest in 2015 haar woning uit. Haar werd beloofd dat er in 2018 een nieuw huis zou staan. “We zijn nu 2021, maar onze oude woning is nog niet eens gesloopt. We wonen al twee jaar in een tijdelijke woning. Het is allemaal heel bureaucratisch.”

Volgens Bisschop heeft de rest van Nederland geen idee van de situatie in Groningen. Ook de bewindspersonen niet. “De Haagse werkelijkheid is een andere dan die van Groningers. Er zijn gezinnen met kleine kinderen die al een half jaar in een container wonen. Ik hoop dat ik de kabinetsleden stof tot nadenken heb gegeven.”

